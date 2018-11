Ein Einbrecher ist zwischen Samstag und Dienstag in ein Haus in Ehingen ein gestiegen und hat Silbergeschirr und Briefmarken gestohlen.

Der Unbekannte hebelte die Tür an dem Gebäude in der Spitalstraße auf, berichtet die Polizei. So gelangte er in das Innere des unbewohnten Hauses. Auf der Suche nach Brauchbarem hinterließ er teilweise eine Verwüstung. Mit Silbergeschirr und einer Briefmarkensammlung floh er. Die Ehinger Polizei (Telefon: 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt den Täter.

Die meisten Wohnungseinbrüche werden in den Wintermonaten verübt, warnt die Polizei. Dabei würden bereits einfache technische Sicherungseinrichtungen abschreckend auf mögliche Täter wirken. „Verschließen Sie daher alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Rollläden sollten gegen das Hochschieben von außen gesichert sein. Ziehen Sie beim Weggehen die Wohnungs- oder Haustür nicht nur ins Schloss. Schließen Sie immer ab. Achten Sie bewusst auf verdächtige Personen“, rät die Polizei. Bei Gefahr und Verdachtsfällen solle man die Polizei über Notruf 110 alarmieren.