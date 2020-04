Signale für eine Rückkehr zum Sport

Die Zwischenbilanz gibt Anlass zur Hoffnung: Nach vollständiger Einstellung des Sportbetriebs und Schließung aller Sportstätten wegen der Corona-Pandemie sehen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Landessportbünde (LSB) Signale für die Wiederaufnahme des Sporttreibens. Dies geht aus Mitteilungen des DOSB und des Landessportverbands (LSV) Baden-Württemberg in den vergangenen Tagen hervor.

„Der eingeschlagene Weg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist erfolgreich, sollte daher fortgesetzt und mit Umsicht an sich verändernde Rahmenbedingungen angepasst werden. Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung muss unverändert Priorität haben“, wird die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis zitiert. „Zur Gesundheitsvorsorge dient besonders das Sporttreiben.“ Dies wurde kürzlich in einer Konferenz der Landessportbünde mit dem DOSB erörtert – Ergebnis laut Menzer-Haasis: „Wir waren uns alle einig, dass unter bestimmten Vorkehrungen der Startschuss zur Rückkehr in den Vereinssport gegeben werden kann.“

Der organisierte Sport in Deutschland ist bereit. Im Schulterschluss zwischen dem DOSB und den 16 Landessportbünden wurde das Angebot an die politischen Verantwortungsträger in Bund und Ländern konkretisiert. Anfang der Woche floss es in die Sportminister-Telefonkonferenz ein, in der es um den Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb ging. Laut LSV Baden-Württemberg sprachen sich die Sportminister der Länder einstimmig „für eine schrittweise Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sport- und Trainingsbetriebs in enger Abstimmung mit den Konzepten des organisierten Sports“ aus und hätten einen entsprechenden Beschluss gefasst. Das Gesamtkonzept wird nun der Kanzlern und den Ministerpräsidenten für deren am 30. April beginnenden Gespräche übergeben.

„Nach den positiven Rückmeldungen der Sportminister der Länder hatten wir unser Angebot an die Politik für eine Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sporttreibens weiterentwickelt. Neben zehn DOSB-Leitplanken liegen nun auch angepasste sportartspezifische Übergangsregeln der Fachverbände für einen ersten vorsichtigen Schritt ins vereinsbasierte Sporttreiben vor. Wir sind auf einen verantwortungsvollen Wiedereinstieg vorbereitet und hoffen nun zeitnah auf ein bundeseinheitliches Signal der Öffnung durch die Politik“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

„Die unzähligen positiven Effekte des Sports auf die Mitglieder in den rund 90 000 Sportvereinen in Deutschland fehlen der gesamten Gesellschaft von Tag zu Tag mehr. Mit dem Paket aus Leitplanken und spezifischen Regeln für die einzelnen Sportarten ist eine gute Handlungsgrundlage für die Umsetzung in den Vereinen geschaffen“, so LSV-Präsidentin Menzer-Haasis. Nach den gemeinsamen Vorstellungen von organisiertem Sport und der Sportministerkonferenz der Länder wird ein erster Schritt der Lockerung ausschließlich für Bewegungsangebote im Freiluftbereich gelten, zudem sind umfassende weitere Regelungen wie Mindestabstand und Hygienevorgaben zu beachten. Dabei bleiben Sportheime, Umkleiden, Gastronomiezonen und Hallen geschlossen. Bei positivem Verlauf können später die nächsten Schritte zur weiteren Öffnung erfolgen.

Der organisierte Sport verzichtet bewusst auf eine Positivliste von Sportarten, denn es geht um angepasste Bewegungsangebote für alle Mitglieder in den Vereinen. „Seitens des Sports können wir mit bewährten Strukturen und den unzähligen erfahrenen Verantwortungsträger einen wertvollen Teil dazu beitragen, dass Deutschland wieder in Bewegung kommt. Dabei sind wir uns der besonderen Chancen und Risiken bewusst und werden deshalb stets nach der Maxime handeln, dass Infektionsrisiken so weit wie irgend möglich minimiert werden müssen“, sagt DOSB-Präsident Hörmann. In den nächsten Schritten soll über die Nutzung von Hallen, die Rückkehr zum Wettkampfbetrieb sowie über Kontakt- und Zweikampfsportarten diskutiert werden.

Beim Leistungssport verständigten sich die Landessportbünde darauf, dass für Bundeskader-Athleten das Training im Indoor- und Outdoor-Bereich wieder geöffnet werden sollte. Für Landeskader-Athleten dagegen sollte das Training zunächst im Outdoorbereich beginnen. Um Ungleichbehandlung zu verhindern, sollten die Regeln bundesweit einheitlich sein.