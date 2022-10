Siegfried Hummel für weitere zwei Jahre als VdK-Vorsitzender

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 9. Oktober fand im Sportheim des TSV Rißtissen die Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Kirchbierlingen/Griesingen/Rißtissen statt. Nach der Eröffnung der Sitzung durch Siegfried Hummel gab es ein Totengedenken für die verstorbenen Mitglieder der letzten Jahre.

Vorsitzender Siegfried Hummel gab einen Kurzbericht über die Daten seit der letzten Versammlung am 12. April 2019.

Todesfälle, runde Geburtstage, Sitzungen und kurze Info über alles, was gelaufen ist oder laufen sollte. Er nahm auch den Bericht der Schriftführerin Isolde Hummel mit auf, die nicht teilnehmen konnte.

Der Kassenbericht wurde von Augustine Kiehn vorgetragen für die Jahre 2019, 2020 und 2021. Die Kassenprüfer hat die Unterlagen geprüft und für in Ordnung befunden und somit konnte die Entlastung erteilt werden.

Die Entlastung für den Vorstand nahm Kreisvorsitzender Siegfried Ritscher vor und wurde einstimmig erteilt. Er nahm auch die Wahl des 1. Vorsitzenden Siegfried Hummel vor. Einstimmige Wahl war das Ergebnis.

Siegfried Hummel leitete dann selbst die weiteren Wahlen die alle per Akklamation erfolgten und immer einstimmig waren. 2. Vorsitzende: Angela Dolpp Griesingen, Kassier: Augustine Kiehn Schaiblishausen, Schriftführerin: Isolde Hummel Rißtissen, Frauenvertreterin: Angelika Hänn Kirchbierlingen, Beisitzer: Paul Schick Rottenacker, Hans Hepp Griesingen, Stefan Hummel Kirchbierlingen, Kassenprüfer: Norbert Strehl Kirchbierlingen, Karl Schmucker Griesingen.

So blieb die gesamte Mannschaft, die 2018 an der Hauptversammlung gewählt wurde, beisammen.

Anträge waren keine eingegangen und so konnte Kreisvorsitzender Siegfried Ritscher zunächst mit seinem Grußwort beginnen und dann interessante Ausführungen machen in seinem Referat. Sehr interessant das Thema: Pflege. Bei Sonstiges viel nichts mehr an und Siegfried Hummel konnte die Versammlung schließen, an der 36 Mitglieder von 131 teilgenommen haben.