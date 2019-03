Siegesserie der Ehinger Handballer reißt im Derby in Wiblingen

Am Ende mit nur einem Tor Unterschied mussten sich die Handballer der TSG Ehingen beim Derby in der Tannenplatzhalle gegen die Heimmannschaft SG Ulm & Wiblingen geschlagen geben. „Wir haben Vieles richtig gemacht, aber vergessen, den Deckel drauf zu machen“, ärgerte sich Ehingens Trainer Winfried Biberacher über die 26:25 (15:15)-Niederlage. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten hätten die Teams die Plätze in der Tabelle tauschen können. „Bitter, dass es bei einem solchen Vier-Punkte-Spiel nicht geklappt hat“, so der Coach.

Die ersten negativen Vorzeichen gab es bereits nach etwas mehr als zwei gespielten Minuten, als die Gäste aus Ehingen mit zwei Treffern im Rückstand lagen. „Nicht tragisch, aber bitter, weil es einfache Tore waren und wir wussten, dass genau solche schnelle Angriffe kommen“, so Biberacher. Die Vorgaben habe sein Team nicht umgesetzt, obwohl in den vergangenen Trainingseinheiten genau das einstudiert wurde. Dennoch fanden die Ehinger ins Spiel, übernahmen zwischenzeitlich immer wieder mal die Führung und gingen ausgeglichen beim Stand von 15:15 in die Pause.

Drei Siege hatte die TSG-Mannschaft in Folge eingefahren, im Derby aber seien die Spieler angespannt gewesen, wie Biberacher erklärt: „Als hätten sie zwei Steine im Rucksack dabei gehabt.“ In der zweiten Halbzeit spielten sie sich etwas freier, bauten eine Drei-Tore-Führung auf – doch im Laufe des weiteren Spiels knickten sie ein. „Die Moral schien gebrochen“, sagte Biberbacher nach der Partie. Einige seiner Spieler hätten an diesem Tag nicht in ihrer Normalform gespielt. Die richtige Körpersprache habe gefehlt, individuelle Fehler seien die Folge gewesen.

Die Stimmung sei nach Abpfiff dementsprechend im Keller gewesen. „Alle haben sich gefragt, wie das noch passieren konnte?“ Biberacher hofft durch die Niederlage eine Art Initialzündung bei seinen Spielern zu sehen. Denn es warten mit Lustenau und Saulgau „knallharte Spiele“.

Auch abseits des Platzes gibt es bei der Herrenmannschaft derweil Bewegung. Marko Gegic wird die Nachfolge von Winfried Biberacher in der kommenden Saison antreten. Neben der 1. Herrenmannschaft wird er auch für die A-Jugend der TSG Ehingen verantwortlich sein, gibt der Verein am Sonntagmorgen bekannt. Mit dessen Verpflichtung sei die von den Verantwortlichen gewünschte interne Besetzung erfolgreich umgesetzt worden.