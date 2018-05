Siege für Ehingen-Süd und die TSG Ehingen

Trotz düsterer Wettervorhersagen haben am Wochenende die vorgesehenen Vorbereitungsspiele stattgefunden. Der SSV Ehingen-Süd kam zu einem knappen Sieg gegen den FC Ostrach. TSG Ehingen und FV Schelklingen-Hausen haben deutliche Siege eingefahren.

SSV Ehingen-Süd – FC Ostrach 3:2 (2:2). - Tore: 1:0 Hannes Pöschl (15.), 1:1 Johannes Irmler (25.), 1:2 Andreas Zimmermann (30.), 2:2 Daniel Maier (40.), 3:2 Stefan Hess (75.). – Der FC Ostrach war auf dem Ehinger Kunstrasen ein starker Gegner für den Verbandsligisten. Der frühen Süd-Führung setzte der Landesligist gleich zwei Treffer entgegen. Nach dem 2:2 zur Pause dauerte es bis eine Viertelstunde vor Spielende, als Stefan Hess einen Kopfball unhaltbar zum 3:2 im Ostracher Toreck versenkte. „Der Gegner hat uns gefordert und war sehr spielstark“, sagte SSV-Trainer Michael Bochtler nach dem Spiel. Das 1:1 nach einem Standard und auch das 1:2 wären nach seiner Ansicht vermeidbar gewesen. Der SSV Ehingen-Süd hatte zwar spielerische Vorteile, doch habe er nach vorne zu wenig gemacht. Das Spiel war eine wertvolle Einheit, denn der Gegner war sehr zweikampfstark. Am kommenden Sonntag spielt Ehingen-Süd gegen Landesligist TSV Blaustein.

FV Neufra – TSG Ehingen 0:3 (0:2). - Mit einem großen Aufgebot trat die TSG Ehingen am Samstag in Neufra an. Außer den Zugängen, die alle eine Einsatzzeit erhielten, hatte die TSG auch zwei A-Junioren dabei. Vor der Pause traf Narciso Filho zweimal, darunter war ein Elfmeter. Robin Köberle erzielte das dritte Tor. Die TSG bot in ihrem ersten Vorbereitungsspiel eine gute Leistung und Torhüter Sebastian Wursthorn zeichnete sich aus, da Philipp Steudle an diesem Tag verhindert war. „Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient“, sagte Spielleiter Michael Schleicher. Am kommenden Samstag spielt die TSG gegen Bezirksligist SG Altheim.

FV Asch-Sonderbuch – FV Schelklingen 1:7 (0:3). – Tore: 0:1 Philipp Göckeler (18.), 0:2 Boris Mack (28.), 0:3 Eigentor (43.), 0:4 Michael Heinrich (58.), 0:5 Christian Glökler (68.), 1:5 (75.), 1:6 Boris Mack (78.), 1:7 Marco Mayer (85.). – Die Schelklinger sind gut aus der Winterpause gekommen. Das sieht auch Trainer Jens Kannemann so, der ein sehr gutes Spiel seiner Mannschaft sah. Am kommenden Sonntag spielt der Bezirksligist gegen den TSV Seißen in Neufra.

SF Kirchen – SG Altheim 2:3 (2:0). – Bei der SG Altheim lief es in der ersten Halbzeit nicht optimal. Zwei Altheimer Eigentore sahen zur Pause die SF Kirchen mit 2:0 in Front. Nach dem 2:1 gleich nach der Pause ging die Partie an den Bezirksligisten über und kurz vor Spielende sicherte sich die SG noch den knappen Sieg.