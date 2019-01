Siege für die TSG-Teams

In der Basketball-Kreisliga Nord hat die TSG Ehingen I bei der TS Göppingen II souverän gewonnen und den Rückstand auf den spielfreien Spitzenreiter Kirchheim II verkürzt. Die Ehinger zeigten der „Zweiten“ aus Göppingen im ersten Viertel die Grenzen auf und führten 26:10. Das zweite Viertel war ausgeglichen, zur Halbzeit lag die TSG mit 41:27 vorn. Nach der Pause wuchs der Vorsprung wieder auf 67:41, womit nach 30 Minuten die Entscheidung gefallen war. Ehingen ließ aber nicht mehr locker und erhöhte im Schlussviertel die Führung weiter. Beste Werfer der Gäste waren Peter Breymaier (19 Punkte), Patrick Docimo (17), Johannes Häußler (14), Noah Stark (11) und Adrian Häußler (10). Die TSG Ehingen II setzte sich beim Schlusslicht TSG Reutlingen III mit 66:58 durch. In der ersten Halbzeit kam die TSG nicht in Tritt, verlor das erste Viertel mit 10:18 und das zweite mit 12:15. Im dritten Abschnitt schmolz die Reutlinger Führung, Ehingen kam bis auf drei Punkte heran (47:44) und drehte in den letzten zehn Minuten das Spiel. Erfolgreichste Werfer waren Felix Pfeifer (18 Punkte), Raphael Munding (14) und Alexander Ernst (11). Am nächsten Spieltag treten die Ehinger Kreisliga-Mannschaften in der heimischen JVG-Halle an, die „Zweite“ empfängt am Sonntag, 3. Februar, 15.15 Uhr, den TV Ebersbach, die „Erste“ spielt anschließend ab 17.30 Uhr gegen die TSG Reutlingen III.