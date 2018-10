Siege für den Urspringer Nachwuchs

Die Jugendbasketballer aus Urspring können auf ein sehr erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Sowohl in der NBBL als auch in der JBBL haben die Nachwuchsbasketballer Siege gegen durchaus renommierte Teams einfahren können.

Gegen die Mannschaft von Jahn München sorgten die NBBLer mit einem am Ende verdienten 76:69-Erfolg für klare Verhältnisse im Duell Bayern gegen Württemberg. Aber auch die JBBLer haben am Wochenende aufgetrumpft und holten bei ihrem Doppelspieltag die Maximalausbeute. Die Mannschaft von Trainer Oliver Heptner setzte sich im ersten Spiel gegen Karlsruhe mit 82:54 mehr als deutlich durch, das zweite Spiel gegen Ludwigsburg am Sonntag war indes äußerst eng und hart umkämpft. Mit einem klassischen Buzzerbeater – sprich einem Korb in der letzten Sekunde des Spiels – holten die Urspringer einen 87:85-Sieg. Den alles entscheidenden Korb machte Jonathan Diederich.