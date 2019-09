Sieg und Niederlage für Ehinger C-Junioren zum Saisonauftakt

Bereits zwei Heimspiele hat die männliche C-Jugend der Handballabteilung der TSG Ehingen an den vergangenen beiden Wochenenden bestritten. Hatte das Team um Joe Freudigmann und Manuel Frielitz gegen die JSG Blaustein-Söflingen II durch eine geschlossene Mannschaftsleistung einen 22:12-Sieg errungen, zeigte es sich am vergangenen Sonntag gegen den HC Lustenau nicht erfolgreich. Ersatzgeschwächt lagen die Ehinger am Ende der ersten Halbzeit mit zwei Toren Unterschied (9:11) zurück. In einem sehr körperbetonten Spiel brach das Team der TSG zu Beginn der zweiten Halbzeit ein und verlor am Ende mit 22:30, wobei das Endergebnis die Mannschaftsleistung nicht widerspiegelte.