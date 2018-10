Sieg und Niederlage für Ehinger C-Jugend

Im ersten Heimspiel der laufenden Saison haben die Nachwuchshandballer der C2-Jugend der TSG Ehingen einen 28:9-Sieg gegen die TG Bad Waldsee verbucht. Durch konzentriertes Zusammenspiel und schnelle Gegenstöße hatte sich die TSG bereits in der ersten Halbzeit einen komfortablen Vorsprung herausgespielt, den sie in der eher ruppigen zweiten Halbzeit nicht mehr hergab. Die Spieler nutzten Lücken in der gegnerischen Hälfte und blieben aufmerksam. Die souveräne Torwartleistung rundete das Spiel ab. Weniger glücklich in der Bezirksliga verließen die Jungen der C1 aus Ehingen die Kuppelnauhalle in Ravensburg. Sie verspielten ihren Vorsprung aus der ersten Viertelstunde, lagen dann mit mehreren Toren zurück, kämpften aber weiter und kamen zum Ende der zweiten Halbzeit bis auf drei Tore heran, sodass sie sich mit dem Endstand von 16:19 geschlagen geben mussten.