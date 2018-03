Sieg in Waldsee sichert Ehinger C-Jugend-Handballern den Titel

Die männliche C-Jugend der Handballer der TSG Ehingen hat sich in einem kampfbetonten Spiel bei der TG Bad Waldsee zum Saisonabschluss mit 36:29 (16:14) durchgesetzt und sich den Meistertitel der Kreisliga Donau gesichert. Es war das letzte Punktspiel der TSG-Nachwuchshandballer in dieser Saison. Bereits in der Hinrunde hatte Ehingen die TG Bad Waldsee deutlich mit 32:22 (15:12) vor heimischer Kulisse bezwungen. Im ersten Durchgang des kampfbetonten Spiels in Bad Waldsee hatte die Mannschaft des TSG-Trainergespanns Marko Gegic und Tristan Klein leichte Vorteile und ging mit einer knappen 16:14-Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel baute Ehingen sukzessive seinen Vorsprung aus und entschied die Partie letztlich verdient mit 36:29 für sich. Für die TSG spielten: Arne Müller, Oliver Dubrovski, Jonathan Höchstädter (11 Tore), Maximilian Kramer (1), Maximilian Zoll (1), Leon Gegic, Hussein Maatouk (1), Theo Baur, Nico Mauz (10), Lukas Frielitz (3), Matthias Polzin, Konstantinus Kalaitzis (9), Marian Markotic.