Sieg für Ulms U19

Die U19 des SSV Ulm 1846 Fußball hat in Rißtissen ein Freundschaftsspiel gegen die Junioren des FC Deisenhofen für sich entschieden. Vor rund 70 Zuschauern nutzte die Bundesliga-Nachwuchsmannschaft der Spatzen ihre Chancen gegen den Bayernligisten vor der Pause nicht, aber dann in der zweiten Halbzeit: Moritz Schweinstetter brachte Ulm kurz nach der Pause in Führung, ein Eigentor brachte das 2:0 (55.). Im Zehn-Minuten-Takt fielen die nächsten Treffer der Mannschaft von Trainer Christian Gmünder durch Adrian Xhemaili (65.) und Mussa Fofanah (75.). In der Nachspielzeit gelang Deisenhofen der Ehrentreffer.