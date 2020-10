Sieg für Bergs Damen im ersten Heimspiel

Die Tischtennis-Damen I des SC Berg haben ihren Heimvorteil im Spiel der Württembergliga gewahrt. Auch die Herren I des TSV Erbach gewannen ihr Landesliga-Spiel zu Hause. Die SG Öpfingen verteidigte die Tabellenführung in der Bezirksliga. Der TSV Pfuhl zog Corona-bedingt alle seine Mannschaften vom Spielbetrieb zurück.

Herren Landesliga 4: Der TSV Erbach startete mit zwei Doppelsiegen von Marcel Klein/Sefa Dogan und Josef Wanner/Markus Klein. Allerdings lagen die Gastgeber zwischenzeitlich mit 3:6 im Rückstand. Doch der TSV Erbach drehte mit den letzten sechs Einzeln noch das Spiel. Sefa Dogan gewann zwei Einzel, den Rest besorgten Marcel Klein, Stefan Staudenecker, Josef Wanner, Markus Klein und Max Mößlan. Der TSV Erbach ist weiterhin Tabellenführer.

Herren Bezirksliga: Die Erfolgsserie der Öpfinger Herren I hält an. Auch in Vöhringen gelang ihnen ein klarer Sieg. Zunächst gewannen die drei Doppel Florian Schik/Linus Kohler, Thomas Köhler/Daniel Hirschle und Bernhard Rieger/Michael Kleck. Sechs Einzel gingen an Florian Schik und Daniel Hirschle (je 2), Thomas Köhler und Bernhard Rieger.

Herren Bezirksklasse 2: Für die beiden Mannschaften SC Bach und TTC Ehingen gab es deutliche Niederlagen. Für den SC Bach gewannen die Doppel Quan/Ritter und Häufele/Rues, in den Einzeln siegten Bernhardt Häufele und Benjamin Mekle.

Herren Kreisliga A2: Der SC Berg II hatte gegen Staig VI das Nachsehen. Die Gäste gewannen nur vier Einzel durch Julian Geyer (2), Sandro Plietzsch und Gerhard Scheuing.

Der VfL Munderkingen gewann das Derby gegen die TSG Rottenacker. Zunächst gingen zwei Doppel durch Daniel Pallasdies/Robert Krutz und Roland Gründig/Michael Koch an den Gastgeber. Dann zog Munderkingen auf 7:1 davon. Sieben Einzel gingen an den VfL durch Michael Koch (2), Daniel Pallasdies, Roland Gründig. Robert Krutz, Karl Frankenhauser und Harald Corvace. Für Rottenacker punkteten das Doppel Karl-Heinz Moser/Florian Kurz, in den Einzeln Bernhardt Schnizer (2), Christian Wölfle, Werner Walter und Samuel Gebhard.

Der TSV Rißtissen hatte gegen Erbach II das Nachsehen. Zwar gewannen die Gastgeber die drei Doppel durch Alexander Schreiner/Thomas Braig, Johannes Körner/Marc Nilius und Johannes Behmüller/Alexander Rieber, dann aber nur noch drei Einzel durch Johannes Behmüller (2) und Alexander Schreiner. Neun Einzel sicherten sich die Gäste durch Siege von Holger Raaf, Florian Weithofer, Jürgen Mast, Konstantin Denzel (je 2), Alexander Neumann.

Damen Württembergliga: Die Berger Damen gewannen gegen Kißlegg zunächst beide Doppel durch Jasmin Stocker/Jana Hoffmann und Sarah Pflug/Nadine Wollinsky, dann noch sechs Einzel durch Jasmin Stocker und Nadine Wollinsky (je 2), Jana Hoffmann und Sarah Pflug.

Damen Bezirksliga: Die Schelklinger Damen erreichten zum Rundenauftakt auswärts ein 7:7. Elke Duelli/Paula Hack gewannen zunächst ein Doppel. Sechs Einzel gingen an Paula Hack und Gabriele Herrmann (je 2), Heidi Schuster und Elke Duelli.