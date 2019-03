Sieg für Ehinger C-Junioren

Die Fußball-C-Junioren der TSG Ehingen haben in der Landesstaffel gegen den Tabellenachten FV Weißenhorn drei Punkte eingefahren. Niederlagen gab es dagegen für die A- und B-Junioren der TSG in der Verbandsstaffel.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FV Biberach 1:2 (1:2). - Die Ehinger gingen zwar in der 16. Minute durch Luca Ulmer per Elfmeter in Führung. Schon vier Minuten später glichen die Gäste nach Eckball aus. Das 1:2 folgte in der 30. Minute. In der hektisch verlaufenen zweiten Halbzeit hatte die TSG zwar noch viele Torchancen, doch keine wurde verwertet.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Balingen II – TSG Ehingen 2:0 (1:0). - Individuelle Fehler führten in der 13. und 58. Minute zu Gegentoren. Die Gäste erspielten sich ein Chancenverhältnis von 10:4, doch an der Niederlage änderte sich nichts mehr.

C-Junioren Landesstaffel 4: TSG Ehingen – FV Weißenhorn 5:2 (2:1). - Die Ehinger gingen mit einer knappen Führung in die Pause, bauten sie dann aber auf 4:1 aus, ehe Weißenhorn zum zweiten Mal traf. Dann erzielten sie noch ein Tor. Der Sieg war kaum gefährdet. In der Vorrunde waren die Punkte gegen Weißenhorn kampflos an die TSG gegangen.