Sieg für Ehinger C-Jugend

Mit 37:22 haben die Handball-C-Junioren der TSG Ehingen einen deutlichen Sieg gegen die HSG Langenau-Elchingen erzielt. In Vollbesetzung trat das Team der Trainer Joe Freudigmann und Manuel Frielitz in der Längenfeldhalle an und setzte von Beginn an gegen die ersatzgeschwächten Langenauer die gewünschten Spielzüge um. Besonders die Außenspieler setzten sich ein ums andere Mal in Szene. Hervorzuheben war außerdem der hervorragende Auftritt von Torwart Till Henkel. Beide Trainer zeigten sich zufrieden und hoffen, dass die Mannschaft diese Leistung auch im nächsten Spiel in Wangen zeigt. Für die TSG spielten: Gaal, Hahn, T. Henkel, Höchstädter, Luick, Mauz, Naas, Schaude, Schelkle, Schön, Stepanenko, Wittenberg, Zoller.