Sieben Jungs sind bei der Ehrensache aktiv

Mitmachen ist auch für junge Leute auf der Ehinger Alb Ehrensache, wenn es gilt, am Internationalen Tag des Ehrenamts Geld für gute Zwecke zu beschaffen. Als Arbeitgeber ihrer Wahl hatten sich sieben Schüler für den 5. Dezember Köhlers Krone ausgesucht.

Daniel Bausch, Andreas Huber, Michael Huber, Nico Rechtsteiner und Florian Stiehle aus Dächingen sowie Elias Huber aus Altsteußlingen und Hannes Graf aus Frankenhofen besuchen Ehinger Schulen und fragten bei Küchenmeister Alfons Köhler in Dächingen an, ob sie das am Tag des Ehrenamts zu erwirtschaftende Geld bei ihm verdienen könnten. Köhler sagte zu, und die sieben Jugendlichen machten sich sechs Stunden lang in Küche, Backstube, Büro und Service nützlich. Unter der Anleitung der Betreuer Ralf Baier, Cordula Engst, Roswitha Majer und Burga Walk stellten sie Maultaschen, Schupfnudeln, Weihnachtsgebäck und Hefeteignikoläuse her, packten Geschenkkörbe und gestalteten Annoncen. Pro Stunde wurde jedem Teilnehmer an der vom Landratsamt unterstützen Aktion fünf Euro gutgeschrieben. In Dächingen kamen somit 210 Euro für einen sozialen und gemeinschaftlichen Zweck zusammen.

Der Mitmachjob bot den sieben jungen Schwaben aus dem Biosphärengebiet die Möglichkeit, den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern und möglicherweise auch neue Perspektiven und Entscheidungshilfen für die Berufswahl zu entdecken.