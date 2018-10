Sie sind da, wenn Menschen sterben

Für die Begleitung von schwer kranken und sterbenden Menschen braucht die Hospizgruppe Ehingen neue Helfer. Deshalb bildet sie bald wieder neue Sterbebegleiter aus, so wie Ulrike Pohlkamp: Als ihre Mutter ins Altenheim kam, habe sie viele einsame Menschen gesehen, sagt die 68-Jährige. Sie erfuhr von der Ehinger Hospizgruppe und fasste den Entschluss, Hospizbegleiterin zu werden. Nachdem sie die einjährige Ausbildung durchlaufen hatte, wurde sie im April dieses Jahres ausgesendet.

„Das eine Jahr Vorbereitungszeit ist ganz wichtig“, sagt sie. Vorher habe sie sich bereits beim Krankenhaus-Besuchsdienst engagiert. „Ich habe zugehört, wenn jemand Angst vor einer Operation hatte, war für die Angehörigen auf der Krebsstation da.“ Doch die Arbeit bei der Hospizgruppe sei anders. „Wenn ich jemanden treffe, ist absehbar, dass es zu Ende geht.“

Das ehrenamtliche Begleiterteam der Hospizgruppe Ehingen besteht derzeit aus 26 Frauen und einem Mann. Begleitet werden Sterbende zwischen Reutlingendorf, Weilersteußlingen und Rißtissen – im Seniorenzentrum, im Krankenhaus oder zu Hause. Seit viereinhalb Jahren kümmern sich Ute Häußler und Gabi Zügn um die Ausbildung. Sie umfasst alle wichtigen Punkte rund ums Lebensende: von Ritualen am Krankenbett bis zu individuellen Trauerprozessen. Auch befasst sie sich mit den Lebensentwürfen der Teilnehmer und ihrer Selbsteinschätzung.

Akzeptanz im Anderssein

„Wir wurden alle gestärkt in unserem eigenen Ich“, sagt Ulrike Pohlkamp rückblickend. Das sei wichtig, denn: „Nur wenn ich mich selbst gut fühle, kann ich Anderen Nähe vermitteln.“ Außerdem sei es wichtig, nachvollziehen zu können, warum eine Person auf eine bestimmte Weise reagiert. „Wichtig ist die Akzeptanz der Person in ihrem Anderssein“, sagt die 68-Jährige. Natürlich müsse man seine eigenen Ressourcen kennen, erklärt Gabi Zügn, stellvertretende Einsatzleiterin. Deshalb tausche man sich auch regelmäßig aus und erhalte Unterstützung, wenn es zu schwierig oder zu viel wird. Niemand werde ins kalte Wasser geworfen und es gebe Pausen, wenn jemand verstorben ist, „weil das einfach Zeit braucht“. Kein Besuchsdienst werde einem auferlegt, sagt Ulrike Pohlkamp. Man könne auch Nein sagen.

Im Ehinger Teilort Kirchbierlingen entsteht das erste Hospiz im Alb-Donau-Kreis. Die St. Elisabeth-Stiftung, die Träger von sozialen Einrichtungen und Diensten in der Region ist, wird das Hospiz mit der Gesamtkirchengemeinde Ehingen einrichten. Ab 2020 können ihnen zufolge dort pro Jahr rund 120 Menschen versorgt werden. Doch bis es soweit ist muss mit dem Pfarrhaus, in dem das Hospiz unterkommen soll, noch einiges getan werden.

„Alle die zu uns kommen, haben schon Erfahrung mit Trauer“, sagt Ute Häußler. Doch sollte ein Trauerfall ungefähr ein Jahr zurückliegen, bevor man mit der Arbeit als Sterbebegleiter beginne. Nach der vergangenen Ausbildung konnten sechs Frauen ausgesendet werden. Bedarf an Helfern sei immer da. „Die Zahl derjenigen, die wir betreuen, wird größer“, sagt Ute Häußler. Krankenhäuser würden Patienten mittlerweile schneller entlassen. Das würde Familien oft überfordern. Müsse man in der Nacht begleiten, komme man schnell an personelle Grenzen.

Besuche sie jemanden, gehe es vor allem um Nähe, sagt Ulrike Pohlkamp. „Ich erzähle etwas und zeige schöne Bilder.“ Durch die Arbeit sehe man viele Dinge anders, bemerke, wie belanglos die eigenen Probleme häufig sind. „Man lernt loszulassen und Lebensmüll wegzuwerfen.“ Ute Häußler ergänzt: „Es wächst das Bewusstsein, dass wir nur Gäste sind.“

Auftaktveranstaltung zur Ausbildung

Zur Auftaktveranstaltung der Ausbildung für Hospizbegleiter lädt die Hospizgruppe Ehingen am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr ins Kolpinghaus ein. Im ersten Teil des Abends berichtet der frühere Motorradrennfahrer Michael Roth, wie er zur Hospizbegleitung kam. Der tödliche Unfall eines Freundes hat sein Leben geprägt. Im zweiten Teil stellen Ute Häußler und ihr Team die Ausbildung vor, die 80 Theorieeinheiten und ein Praktikum umfasst. Die Teilnahme an der Ausbildung ist kostenfrei, sie startet im Januar 2019. Willkommen sind Frauen wie Männer, egal welcher Religion sie angehören.

