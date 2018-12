Sicherheitskonzept beim Weihnachtsmarkt geht auf

Nach den Ereignissen in Straßburg hat die Sicherheit auf dem Ehinger Weihnachtsmarkt eine noch größere Rolle als ohnehin schon gespielt. Doch das Sicherheitskonzept der Stadt, sagte Ludwig Griener beim abschließenden Frühstück mit den Marktleuten im Weinhaus Denkinger, hat sich bewährt. Auf Anordnung des Innenministeriums war schwer bewaffnete Polizei präsent.

Security mit Hund und Bodycam war ständig unterwegs, die Zugänge waren mit Wasser gefüllten Containern abgesichert. „Auch bei Feuerlöschern und Gasflaschen hatten unsere Kontrolleure nichts zu beanstanden“, erklärte Griener den 29 Marktbetreibern. Eine einzige Schlägerei neben dem Weihnachtsmarkt und kein Vandalismus waren die positive Bilanz nach zehn Markttagen. Der einzige Aufreger war die Schafhütte ohne Schafe, weil die wegen eines fehlenden Gesundheitspasses nicht kommen konnten. Hasen sind dafür eingesprungen. Spannungsgeladen war auch der Auftritt der Esel zur Eröffnung, die große Frage, gehen die auf die Bühne oder eher nicht. „Der Bauhof hat eine Rampe gebaut, die mit der zum heimatlichen Stall identisch war, da dachten sie, sie gehen in ihren Stall“, erzählte Griener. 70 Programmpunkte hat es an den zehn Markttagen gegeben, mehr so Griener, geht nicht.

Der Schwachpunkt bei den Toiletten soll 2019 mit drei täglichen Reinigungen ausgemerzt werden. Svenja Wanner bemängelte das Fehlen von Stehtischen, die Besucher würden ihre Glühweintassen und ihr Essen an den benachbarten Ständen abstellen. Ein zweiter Pavillon neben dem Weihnachtsbaum soll nächstes Jahr Abhilfe schaffen. 3800 neue Glühweintassen hat die Stadt dieses Jahr angeschafft, das sollte bis 2020 reichen, betonte Griener. Durchweg zufrieden waren die Marktbetreiber mit dem Geschäft. Harry Reichert aus Schelklingen mit Winzerglühwein und Pfälzer Saumagen bezeichnete sein Geschäft an allen Tagen als gut. Seine Frau Isa ergänzte „bis auf aus Übermut nach zu viel Alkohol zerstörte Deko sind wir voll des Lobes“. Klaus Fuchs aus Achstetten mit seinem Imbiss fand, dass am Samstag vor dem dritten Advent und am Eröffnungstag am meisten Kunden da waren. „Bei der Eröffnung kann das Wetter sein wie es will, da kommen die Leute, da sind sie heiß.“

Ulrike Protzek hat Weihnachtspyramiden und Kunstgewerbe aus dem Erzgebirge verkauft. „Ich bin sehr zufrieden, dass meine Stammkunden gleich gekommen sind und sich freuten, dass ich da bin.“ Ingeborg Reiner aus Ehingen hat am Ende des Marktes mehr Mützen und Hüte verkauft als zu Anfang, einfach wegen des Wetters. Manfred Feiertag aus Ehingen ist Marktbeirat und sagt, dass nächstes Jahr mit dem dritten und vierten Advent als Markttag das Geschäft noch besser laufen wird. Der Weihnachtsmarkt 2019 ist vom 13. bis 22. Dezember. Alle Marktbeiräte, Winfried Herrmann, Pasquale Serafino, Patrick Böttcher, Manfred Feiertag und Norbert Messner wurden in ihrem Amt bestätigt. Ein großes Lob gab es von Griener für Günther Singer, Meister für Veranstaltungstechnik und für Rita Hammer, Grieners rechte Hand, gab es Blumen und ebenfalls lobende Worte: „Sie springt überall ein, wo eine Hand gebraucht wird und machte sogar mal den Nikolaus.“ Für ihre Treue zum Ehinger Weihnachtsmarkt geehrt wurden für 30 Jahre Ingeborg Reiner, für 15 Jahre Carmen Dreyer, für zehn Jahre Norbert Messner und für fünf Jahre Helga Hee.