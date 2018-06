Nach der Qualifikation am vergangenen Freitag muss nun an diesem Freitag die Entscheidung fallen, welche Mannschaft den letzten freien Platz in der Kreisliga A 1 einnehmen kann. In Unterstadion stehen sich der SV Oggelsbeuren und der TSV Rißtissen gegenüber.

Qualifikation Kreisliga A 1: SV Oggelsbeuren – TSV Rißtissen (Freitag, 18.30 Uhr, in Unterstadion). – Beide Mannschaften haben schon ihre Erfahrungen mit einer Relegation gemacht. Vor zwei Jahren schaffte der SV Oggelsbeuren durch einen Sieg gegen den TSV Allmendingen den Aufstieg. Der TSV Rißtissen war schon öfters in der Relegation, hat aber noch nie einen entscheidenden Sieg geschafft.

Doch das soll vor der Entscheidung am Freitag wenig heißen. Der SV Oggelsbeuren hat zusammen mit seinem Trainer Richard Boscher das Spiel am vergangenen Freitag in Öpfingen angeschaut. Boscher weiß, dass dies ein sehr schweres Spiel für seine Mannschaft wird: „Der TSV Rißtissen hat eine moderne Spielanlage, eine gute Achse und zwei gefährliche Außenstürmer. Das Torverhältnis von 86:20 spricht für sich und auch die Hintermannschaft ist stets Herr der Lage.“ Der Oggelsbeurer Trainer merkt an, dass es eine besondere Leistung sei, in der Kreisliga B 1 vorne mitzumischen, denn die durchschnittliche Spielstärke in dieser Spielklasse sei beachtlich. Nicht ohne Grund habe der TSV Rißtissen gegen Emerkingen dominiert und auch verdient gewonnen.

Der SV Oggelsbeuren sei im größten Teil der Saison 2017/18 sehr stark von Verletzungen geplagt gewesen, so Trainer Richard Boscher. Auch zur Zeit sind nicht alle Stammspieler fit. Der Einsatz von Torjäger Jonas Weller ist zudem fraglich. Doch Richard Boscher sagt: „Wir werden unser Spiel durchziehen und eine komplette Tagesleistung auf den Platz bringen.“ Zweimal wurde diese Woche am Montag und Mittwoch trainiert. Wegen der Nähe werden sicher viele Fans den SV Oggelsbeuren unterstützen.

Der SZ-Mitarbeiter sprach vor dem Spiel auch mit dem Abteilungsleiter des TSV Rißtissen, Patrick Seefelder. „Der Sieg gegen Emerkingen war zwar sehr erfreulich, aber es ist noch nichts gewonnen. Zudem haben wir an die Relegationen in vergangenen Jahren keine guten Erinnerungen. Wir haben jetzt eine zweite Chance bekommen und wollen diese am Freitag in Unterstadion auch nutzen“, so Seefelder. In Rißtissen weiß man, dass man auch gegen den SV Oggelsbeuren voll konzentriert bei der Sache sein muss. Alle TSV-Spieler sind fit und sie hoffen erneut auf Unterstützung durch zahlreiche Fans. (ai)