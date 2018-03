Shanghai bildet den Abschluss der China-Reise

Zwei Wochen erhielten zehn Schüler des Johann-Vanotti-Gymnasiums der Klassen neun und zehn, die seit einem beziehungsweise zwei Jahren Chinesisch lernen, einen Einblick in Sprache, Kultur und Gebräuche des „Reichs der Mitte“. Unter Leitung der Chinesisch-Lehrerin Tianjian Wang-Stehle und der Geographie-Lehrerin Cornelia Wohlhüter wurden nach einer ersten Woche in Nanjing an der Partnerschule des JVG, während der zweiten Woche Reisfeldterrassen und der Zhangjaijie-Nationalpark, dessen Landschaften die Kulisse für den Kinofilm Avatar bildeten, besichtigt. Stimmungsvoller Abschluss der Fahrt war ein Besuch der Stadt Shanghai.