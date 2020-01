Bei den Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften der Jugend hat die Spielgemeinschaft aus Kirchbierlingen, Dettingen und Rottenacker ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Die A- und B-Junioren der SGM sicherten sich in Herbertingen die Hallenbezirksmeisterschaft.

Die B-Jugend der SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker trat mit zwei Mannschaften bei der Endrunde an. Beide Mannschaften hatten sich ohne Niederlage in der Vor- und Zwischenrunde für die Endrunde in Herbertingen qualifiziert. Im Finalturnier belegten beide Teams in ihren Vorrundengruppen den zweiten Platz, somit wurde das mögliche Aufeinandertreffen der beiden Teams im Halbfinale verhindert. In der Vorschlussrunde setzte sich die erste Mannschaft 4:0 gegen die TSG Ehingen durch und zog ins Finale ein; im zweiten Halbfinale unterlag die „Zweite“ der SGM 0:2 gegen die SGM Sigmaringen und unterlag danach im kleinen Finale der TSG Ehingen I 0:2. Im Finale siegte die B I gegen die SGM Sigmaringen klar 3:0 und sicherte sich den Bezirksmeistertitel der B-Junioren.

Die A-Jugend der SGM Dettingen/Ehingen-Süd/Rottenacker hatte die Endrunde in einer lupenreinen Vorrunde im Dezember mit vier Siegen als Tabellenerster gegen bereits starke Gegner wie Bad Saulgau und TSG Ehingen I erreicht. Auch in der Endrunde in Herbertingen sicherte sich die Mannschaft den ersten Platz in der Vorrundentabelle mit Siegen gegen die TSG Ehingen II (2:1), die SGM Sigmaringen (2:0) und die SGM Unterstadion/Munderkingen (1:0). Gegen den TSV Ertingen gelang ein Unentschieden (2:2).

Das Halbfinale gewann die SGM Dettingen 1:0 gegen die SGM Daugendorf/Riedlingen. Im Finale traf die Mannschaft erneut auf den TSV Ertingen. Am Ende der normalen Spielzeit stand es trotz gefühlten 70 Prozent Ballbesitz und mehreren Großchancen für die SGM 0:0. Das entscheidende Tor für die SGM Dettingen/Ehingen-Süd/Rottenacker in der fünfminüigen Verlängerung erzielte Enrico Bausenhart.