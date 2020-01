SGM Kirchen zu Gast in Leipzig

Die Fußball-B-Junioren der Spielgemeinschaft SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach haben zum Jahresende an einem internationalen Hallenturnier in Leipzig teilgenommen. Nach der Anreise am Freitag stand aber zunächst eine Besichtigung der Stadt Leipzig auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag wurde dann das Fußballturnier an der Egidius-Braun-Sportschule ausgetragen. Nach den jeweiligen Turnierspielen am Samstag wurde die Sachsentherme besucht und am Sonntag Lasertag gespielt. Abgerundet wurde das Programm mit dem Besuch und einer Führung im Museum in der runden Ecke am Montagmorgen, ehe es für die Spielgemeinschaft am Nachmittag wieder nach Hause ging. An dem Turnier nahmen insgesamt 14 Spieler der Spielgemeinschaft sowie die Betreuer Thomas Majer, Christian Stoll und Jürgen Seifert teil. Foto: privat