SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach bei Nations-League-Auftakt live im Stadion

Die B- und C-Jugend-Spieler der Fußball-Spielgemeinschaft Kirchen/Marchtal/Lauterach sind am Donnerstag beim Auftakt der neuen UEFA-Nations-League beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich unter den Zuschauern in der Allianz Arena in München gewesen. Das Spiel des alten Weltmeisters gegen den neuen Weltmeister begeisterte die Gruppe. Ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft live in einem Stadion zu sehen, ist eine fast einmalige Chance. An dem Ausflug nach München nahmen insgesamt 20 Spieler der beiden Jugend-Mannschaften sowie fünf Trainer und Betreuer teil.