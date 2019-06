SGM Ehingen-Süd und Blaustein in Rißtissen vorn

Die E-Junioren der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker und die F-Junioren des TSV Blaustein haben das Jugendturnier des TSV Rißtissen in ihrer jeweiligen Altersklasse gewonnen. Bei den E-Junioren, die am Fischerwert um den „Vorsorge Cup Auber & Gaissmaier“-Wanderpokal spielten, setzte sich in der Gruppe die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker (10 Punkte) vor dem FV Olympia Laupheim (7), dem SV Ochsenhausen (7), der SGM Schelklingen (2) und dem TSV Rißtissen (1) durch. Bei den F-Junioren ging es um den „Stauffenberg“-Wanderpokal, den sich der Nachwuchs des TSV Blaustein mit einem 5:2-Sieg im Finale gegen den SSV Ehingen-Süd II sicherte. Platz drei belegten die SF Illerrieden vor dem SV Mietingen. Gegen Mietingen hatte sich Ehingen-Süd II im Halbfinale mit 3:1 durchgesetzt, nachdem die Kirchbierlinger im Viertelfinale den FV Biberach mit 2:1 ausgeschaltet hatten. Zum Turnierwochenende des TSV Rißtissen gehörte zudem ein Bambini-Spieltag; insgesamt 17 Mannschaften waren mit Spaß und Feuereifer dabei und trugen spannende Spiele aus.