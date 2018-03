SGM Ehingen-Süd/Rottenacker erreicht die WFV-Endrunde

Die Fußball-D-Junioren der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker haben erneut eine bravouröse Leistung gezeigt. Nach dem Gruppensieg in der WFV-Vorrunde folgte nun der zweite Streich. Gegen den Nachwuchs namhafter Vereine gab sie sich in der Verbandszwischenrunde in der Längenfeldhalle keine Blöße und erreichte die Endrunde der letzten acht. Die C-Junioren der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker schieden in der Zwischenrunde aus.

D-Junioren

Der einzigen Niederlage der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker gegen den FC Normannia Gmünd standen vier Siege gegenüber. Im letzten Spiel gegen SV Zimmern machte die SGM mit dem 2:0-Sieg den Sack zu. Die zahlreichen Fans aus der Pfarrei waren fast aus dem Häuschen nach dem Schlusspfiff.

Die Ergebnisse der Zwischenrunde in Ehingen: Normannia Gmünd – SV Zimmern o. R. 1:0, SV Ebersbach – TSG Balingen 1:0, SGM Ehingen-Süd – SSV Schwenningen 4:1, SV Ebersbach – Normannia Gmünd 1:0, BSV Schwenningen – SV Zimmern 1:2, TSG Balingen – SGM Ehingen-Süd 1:3, Normannia Gmünd – BSV Schwenningen 0:0, SGM Ehingen-Süd – SV Ebersbach 3:1, SV Zimmern – TSG Balingen 2:0, SGM Ehingen-Süd – Normannia Gmünd 0:1, TSG Balingen – BSV Schwenningen 1:0, SV Ebersbach – SV Zimmern 0:1, TSG Balingen – Normannia Gmünd 0:0, SV Zimmern – SGM Ehingen-Süd 0:2, BSV Schwenningen – SV Ebersbach 2:1.

Endstand: 1. SGM Ehingen-Süd/Rottenacker 12:4 Tore/12 Punkte, 2. SV Zimmern o.R. 5:4/9, 3. FC Normannia Gmünd 2:1/8, 4. SV Ebersbach 4:5/6, 5. BSV Schwenningen 4:8/4, 6. TSG Balingen 2:6/4. Die Endrunde ist in Nattheim.

C-Junioren

Die C-Junioren der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker haben in der Zwischenrunde in Mühlheim/Donau gespielt. Hier lief es nicht optimal, denn gegen die TSG Leutenbach wurde zunächst 1:3, gegen FV Olympia Laupheim mit 0:4 verloren. Dann folgte ein 0:0 gegen SSV Ulm 1846 und zwei Siege gegen Normannia Gmünd (1:0) und VfL Nagold (2:0). Doch der Rückstand konnte nicht mehr aufgeholt werden. Sieger wurde Normannia Gmünd mit 12 Punkten vor Olympia Laupheim (9) und VfL Nagold (7). Mit ebenfalls 7 Punkten wurde die SGM Vierter.

Am Sonntagvormittag spielten sechs E-Junioren-Teams ebenfalls in der Längenfeldhalle die Zwischenrunde. Hier gewann der SSV Reutlingen vor dem SGV Freiberg/Neckar.