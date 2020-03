SGA gewinnt auch ihr letztes Testspiel

Endspurt für die Fußballerinnen der Landes-, Regionen- und Kreisliga. Mit den Testspielen des vergangenen Wochenendes schlossen die meisten Mannschaften die Vorbereitungsphase ab und starten am nächsten Wochenende in den Ligaspielbetrieb. Der Bezirksligist SV Granheim II und die Kreisligamannschaft der SGM Griesingen/Munderkingen II tragen dagegen auch nächste Woche noch Vorbereitungsspiele aus.

TSV Wendlingen – SG Alteim 0:1 (0:1). - Tore: 0:1 Ronja Braun (23.). - Mit dem Treffer in der 23. Spielminute entschied die SG Altheim das Spiel gegen den gleichklassigen Landesligisten TSV Wendlingen für sich. Mit dem Sieg am Samstag gestaltete die SG Altheim auch ihr fünftes und letztes Testspiel siegreich und startet mit einer makellosen Bilanz in die Rückrunde der Landesliga.

SV Granheim – FV Bellenberg. - Das Spiel zwischen dem Landesligisten SV Granheim und dem eine Liga höher spielendem Verbandsligisten FV Bellenberg wurde aufgrund von personeller Probleme bei Bellenberg kurzfristig abgesagt. Die zuvor ausgetragenen drei Vorbereitungsspiele hatten die Fußballerinnen des SV Granheim allesamt für sich entschieden.

TSV Warthausen – SG Öpfingen 6:0 (3:0). - Tore: 1:0, 5:0 Sophia Schwab (6., 75.), 2:0, 6:0 Sarah Marie Dünkel (19., 77.), 3:0 Antje Abraham (31.), 4:0 Marina Blersch (54.). - Im Duell der beiden Regionenliga-Mannschaften war die SG Öpfingen dem TSV Warthausen am Sonntagmorgen deutlich unterlegen. Nach drei Gegentreffern in der ersten Halbzeit musste das Team von SGÖ-Trainer Cemal Güney in den zweiten 45 Minuten nochmals drei Treffer einstecken.

SV Unlingen – SGM Munderkingen/Griesingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Sandra Burgmaier (38.), 0:2 Verena Schrode (75.), 0:3 Nina Glöckler (83.). - Am Sonntagmorgen hatte die Regionenliga-Mannschaft um SGM-Trainer Alex Knapp gegen den niederklassiger spielenden Bezirksligisten SV Unlingen die Nase vorn. Die 1:0-Halbzeitführung baute die SGM-Mannschaft in den zweiten 45 Minuten weiter aus.

SGM Bergemer SV/ Altheim II – FV Asch-Sonderbuch II. - Das am Sonntagvormittag geplante Spiel zwischen der Kreisliga-Mannschaft SGM Bergemer SV/Altheim II und der zweiten Mannschaft des FV Asch- Sonderbuchs wurde von Seiten des Bezirksligisten Asch-Sonderbuch abgesagt.