SG Griesingen will nachlegen

In der Fußball-Kreisliga A1 ist die SG Griesingen am Mittwochabend mit einem Auswärtssieg in Oberdischingen in die Verbandsrunde gestartet. Im SZ-Topspiel des zweiten Spieltages am Sonntag, 1. September, gegen Aufsteiger SG Ersingen möchten die Griesinger zu Hause nachlegen. Der zweite Spieltag ist zweigeteilt: Drei Spiele finden bereits am Samstag, 31. August, statt.

SZ-Topspiel: SG Griesingen - SG Ersingen (Sonntag, 15 Uhr). - Schon zum zweiten Mal in der neuen Saison stehen sich diese beiden Mannschaften gegenüber. Die SG Griesingen ist gewarnt, denn vor wenigen Wochen hat sie das Bezirkspokalspiel zu Hause gegen die SG Ersingen verloren. Für den Aufsteiger ist es das erste Punktspiel der Saison. Nicht nur aufgrund des Heimvorteils ist die SG Griesingen am Sonntag Favorit. Neun Mannschaften hatten vor Beginn der Verbandsrunde bei ihrem Meistertipp die SG Griesingen genannt. Marco Liebmann ist neuer Trainer in Griesingen und er hat von Marco Münst ein eingespieltes Team übernommen, das im Vorjahr den dritten Tabellenplatz eingenommen hat. Bei den Gästen hat Trainer Marco di Martino in der vergangenen Saison das angestrebte Ziel Aufstieg erreicht. Dass die Ersinger nun sich in der Kreisliga A etablieren wollen, daran lassen Trainer und Spieler keinen Zweifel. Die SG Ersingen wird ihrem Gegner sicher auf Augenhöhe begegnen.

FV Schelklingen-Hausen – SF Donaurieden (Samstag, 15 Uhr). - Die Schelklinger ließen bereits am ersten Spieltag mit einem Auswärtssieg aufhorchen. Doch auch die SF Donaurieden haben am vergangenen Sonntag drei Punkte eingefahren. Mit Heimvorteil dürften die Schelklinger jedoch das bessere Ende für sich behalten.

SGM SW Munderkingen/Rottenacker II – SV Oberdischingen (Samstag, 17 Uhr). - Die Spielgemeinschaft Schwarz Weiß Donau II hat schon zum zweiten Mal Heimrecht. Schwarz Weiß erhielt nach dem 1:1 zum Rundenauftakt gegen Daugendorf/Zwiefalten gute Kritiken. Der SV Oberdischingen möchte jedoch beim zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen punkten.

SGM Ertingen/Binzwangen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Samstag, 17 Uhr). - Die Gastgeber sind mit einem Auswärtssieg in die Verbandsrunde gestartet. Das ist jedoch keine Garantie dafür, dass sie auch am Samstag erneut gewinnen werden. Allerdings haben bei den Gästen einige bewährte Stammspieler ihre Laufbahn beendet.

SV Betzenweiler – SF Kirchen (Sonntag, 15 Uhr). - Den SF Kirchen steht am Sonntag eine schwere Aufgabe bevor. Der SV Betzenweiler möchte in dieser Verbandsrunde wieder an erfolgreiche Jahre anknüpfen. Es wird schwer für die Gäste, nach der Heimniederlage zum Rundenauftakt diesmal zu punkten.

SV Dürmentingen – TSV Rißtissen (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Mannschaften haben am vergangenen Wochenende ihre Auftaktspiele verloren. Nach dem mäßigen Abschneiden in der vergangenen Saison wollen beide einen sicheren Mittelfeldplatz anstreben. Die Chancen auf einen Sieg liegen am Sonntag eher auf Seiten der Gastgeber.

SV Ringingen – FC Schelklingen/Alb (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Mannschaften bestreiten am Sonntag ihr erstes Spiel der Saison. Es muss sich zeigen, wie sie durch die Sommerpause gekommen sind. Während beim Gastgeber Hartmut Pohl von Thorsten Seeger die Aufgaben des Trainers übernahm, sitzt bei den Älblern weiterhin Wilfried Staiger auf der Bank. Der Gastgeber hat einen zweiten Platz aus der Saison 2018/19 zu verteidigen. Doch die Gäste werden ebenfalls im oberen Tabellendrittel erwartet. Der Ausgang dieses Spiels ist offen.

Spielfrei sind die SF Bussen.