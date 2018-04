SG Griesingen verabschiedet sich mit einem Sieg

Zum Abschluss der Verbandsrunde hat die SG Griesingen noch für eine Überraschung gesorgt. Der TSV Erbach bleibt trotz einer Niederlage in der Landesklasse.

Herren Landesklasse. Zum Abschluss der Verbandsrunde hatte Aufsteiger TSV Erbach den feststehenden Meister Staig III zu Gast. Staudenecker/Stückle gewannen ein Doppel, Stefan Staudenecker (2) und Patrick Stückle entschieden drei Einzel für sich. Da jedoch gleichzeitig DJK Wasseralfingen in Herrlingen verlor, hat Erbach sich vor dem Abstieg gerettet.

Herren Bezirksliga. Die SG Griesingen hat sich ihren dritten Sieg für das Lokalderby aufgehoben. In Öpfingen gewannen die Gäste zunächst zwei Doppel durch Uhlmann/Bleyer und Werner/Kasper, dann noch sieben Einzel durch Lukas Uhlmann, Julian Kasper und Tim Günther (je 2), Ralf Bleyer (1). Für die SG Öpfingen punkteten das Doppel Schik/Kohler, bei den Einzeln Bernhard Rieger (2), Florian Schik, Daniel Hirschle und Linus Kohler.

Herren Bezirksklasse 2. Mit zwei Siegen verabschiedeten sich Ehingen und Berg aus der Verbandsrunde. Die Ehinger Herren gewannen klar gegen Blaubeuren und gaben nur ein Doppel und drei Einzel ab. Es punkteten die Doppel Heinzelmann/Abele Jürgen und Abele Marcellus/Scheible. Der Gastgeber sicherte sich auch sieben Einzel durch Patrick Huss, Jens Fischer und Marcellus Abele (je 2), Jürgen Abele (1).

Auch der SC Berg siegte im letzten Saisonspiel. Maier/Maute und Schmidt/Scheuing gewannen ihre Doppel. Thomas Maier und Gerhard Geyer (je 2), Michael Maute, Thomas Schmidt und Gerhard Scheuing sicherten sich insgesamt sieben Einzel.

Herren Kreisliga A 2. Meister SC Bach ließ nichts mehr anbrennen und gewann gegen Rottenacker in der Aufstellung Walter Knaupp, Can Quan, Ralf Rameiser, Harald Enderle, Sven Schütt und Markus Rueß innerhalb weniger als zwei Stunden mit 9:0. In Erbach hatte Griesingen II nichts zu melden und gewann nur ein Doppel durch Brunner/Uhlmann. Zwei Doppel gingen an Erbach II durch Heß/Hohner und Teichgräber/Kräutle. Der Gastgeber gewann auch alle sieben Einzel durch Wolfgang Heß (2), Benedikt Hohner, Jürgen Steininger, Marcel Teichgräber, Helmut Kräutle und Horst Baur.

Berg II hat sich gegen Wiblingen recht wacker geschlagen. Zunächst wurden zwei Doppel durch Pflug/Pflug und Plietzsch/Hanke gewonnen, dann folgten noch fünf Einzelsiege durch Fabian Hanke (2), Sandro Plietzsch, Franz Pflug und Jochen Pflug.

Herren Kreisliga B 2. Der TSV Rißtissen hat noch den zweiten Abschlussplatz durch eine Niederlage gegen den feststehenden Meister verpasst. Zur gleichen Zeit gewann Blaustein II gegen Schelklingen und sicherte sich dadurch Platz zwei. Ehingen II trumpfte zum Abschluss der Runde nochmals auf und Berg IV gab die Punkte gegen Unterstadion kampflos ab.

Herren Kreisliga C 2. Zum Abschluss gewann Rottenacker II noch gegen Unterstadion II. Obermarch-tal II hatte das Nachsehen.

Damen Verbandsliga. Mit zwei deutlichen Niederlagen verabschiedete sich der SC Berg aus der Verbandsliga. Den einzigen Punkt beim 1:8 gegen SB Stuttgart holte das Doppel Stocker/Wollinsky.