SG Griesingen trumpft in Ehingen auf

Die SG Griesingen hat das zweite Auswärtsspiel in Folge gewonnen. Nach einer teils ausgeglichenen Partie hatten die Gäste am Ende auf dem Ehinger Kunstrasen mit gegen Türkgücü 5:3 die Nase vorne.

Türkgücü Ehingen - SG Griesingen 3:5 (2:3). - Tore: 0:1 Bernd Weimann (11.), 1:1 Tzafer Moustafa 12.), 1:2, 1:3 Peter Gobs (27., 30./Handelfmeter), 3:3 Tzafer Moustafa (65.), 3:4 Peter Gobs (72.), 3:5 Delman Quaia (78.). - Besonderes Vorkommnis: Gelb/Rot Gökhan Degirmenci (66./Türkgücü). - Schon in der 5. Minute hatte die SG Griesingen ihre erste klare Torchance. In der 11. Minute bereitete Peter Gobs gekonnt vor und Bernd Weimann erzielte das 0:1. Doch nur kurz währte die Freude bei den Griesinger Fans, denn vom Anspiel weg konnte Tzafer Moustafa ausgleichen. In der Folge hatten die Gäste spielerische Vorteile und nach einem Eckball konnte Peter Gobs die SG Griesingen erneut in Führung bringen. Kurz darauf machte ein Türkgücü-Abwehrspieler Hand im Strafraum und Peter Gobs erhöhte per Strafstoß auf 1:3. Türkgücü hielt dagegen und die Griesinger leisteten sich einige Abwehrfehler. Einen davon nutzte Mehmet Kaplan in der 42. Minute zum 2:3. Die Griesinger konnten jedoch von Glück sagen, dass sie die knappe Führung in die Halbzeit gerettet hatten. Denn Tzafer Moustafa bewies durch stark getretene Freistößte einmal mehr seine Gefährlichkeit.

Zunächst verlief die zweite Halbzeit ohne Höhepunkte. Die Gäste ließen zunächst zwei gute Torchancen aus. Besser machte es Tzafer Moustafa, der nach Balleroberung im Mittelfeld in der 65. Minute dem Griesinger Torwart beim 3:3 keine Chance ließ. Doch eine Minute später erwischte es einen Türkgücü-Spieler mit Gelb/Rot. Diesen Platzverweis nahmen die Gastgeber nicht einfach hin und sie sahen sich in der Folge im Nachteil. Die SG Griesingen nutzte ihre zahlenmäßige Überlegenheit zu zwei weiteren Toren, in der 72. Minute (Kopfball Peter Gobs nach Vorarbeit Bernd Weimann) und 78. Minute (Delman Quaia). Türkgücü spielte nun defensiv und verließ sich nur auf Konter. Spielertrainer Tzafer Moustafa war erneut der Motor im Mittelfeld und er schickte seine Mitspieler nach vorne. Doch dem Gastgeber wollte nichts mehr gelingen. Noch in der 90. Minute hatten die Griesinger eine klare Torchance, doch das wäre zuviel des Guten gewesen. - Das Spiel der Reserven gewann die SG Griesingen mit 3:2.