SG Griesingen hat Nachholbedarf

Nach einer starken Saison 2018/19 ist die SG Griesingen bisher ihrem Ruf einiges schuldig geblieben. Sie tritt im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A1 am Sonntag, 29. September, in Munderkingen gegen die SGM Schwarz Weiß Donau II an. Die punktgleichen Spitzenmannschaften SV Betzenweiler und FC Schelklingen/Alb treffen in Betzenweiler aufeinander. In Oberdischingen wird bereits am Freitag, 27. September, gespielt.

SZ-Topspiel: SGM Schwarz Weiß Donau II – SG Griesingen (Sonntag, 15 Uhr). - Seit der Fusion ist bei den Munderkingern nicht viel gelaufen. Nur ein Sieg in vier Spielen bei einem Torverhältnis von 4:14 ist bisher weniger, als man sich vor der Saison von der zweiten Mannschaft der SGM erhofft hatte. Dass die Gastgeber jedoch mehr können, als sie bisher gezeigt haben, wollen sie am Sonntag gegen die SG Griesingen beweisen. Auch bei den Gästen kann man bisher nicht zufrieden sein. Das knappe 1:0 der Griesinger gegen den SV Ringingen war nicht gerade eine Offenbarung. Am Sonntag werden sich beide Mannschaften, Schwarz-Weiß Donau II und die SG Griesingen, viel Mühe geben, um einem Topspiel gerecht zu werden.

SV Oberdischingen – FV Schelklingen-Hausen (Freitag, 19 Uhr). - Wegen des Flutlichts in Oberdischingen wurde diese auf Freitag vorverlegte Partie gedreht, ursprünglich hatte Schelklingen-Hausen am sechsten Kreisliga-A-Spieltag Heimrecht. Die Mannschaft von SVO-Trainer Markus Schmid erhält dadurch die Möglichkeit, mit Heimvorteil den zweiten Sieg einzufahren. Die Gäste sind sehr stark gestartet, haben dann aber aus drei Spielen nur einen Punkt geholt. Falls die Achstädter im oberen Tabellendrittel eine Rolle spielen wollen, müssten sie gewinnen.

SV Dürmentingen – SG Ersingen (Sonntag, 15 Uhr). - Die SG Ersingen hat bisher gezeigt, dass sie als Aufsteiger in der Kreisliga A eine starke Rolle spielen will. Gegner SV Dürmentingen hat zuletzt ein Heimspiel gegen Daugendorf/Zwiefalten verloren und scheint zu Hause nicht sehr sattelfest zu sein. Die Ersinger Mannschaft von Trainer Marco di Martino rechnet sich also etwas aus.

SF Bussen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Sonntag, 15 Uhr). - Die SF Bussen haben erst drei Punkte auf dem Konto und wollen ihre Bilanz in diesem Heimspiel verbessern. Sie haben bisher jedoch eine starke Form gezeigt und haben als erstes Ziel den Verbleib in der Kreisliga A. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen jedoch die Heimspiele gewonnen werden.

SF Donaurieden – SF Kirchen (Sonntag, 15 Uhr). - Die SF Donaurieden haben bisher eine gute Bilanz. Beide Heimspiele haben die Sportfreunde gewonnen und zuletzt auch in Rißtissen gepunktet. Mit neun Punkten aus vier Spielen liegen sie derzeit auf Rang vier. Doch auch die SF Kirchen scheinen sich nach einem erschreckend schwachen Rundenstart gefangen zu haben. Ob sie jedoch in Donaurieden etwas erreichen können, dürfte fraglich sein.

SGM Ertingen/Binzwangen – SV Ringingen (Sonntag, 15 Uhr). - Die Erfolgsserie der Gastgeber wurde am vergangenen Sonntag in Ingstetten gestoppt. Nun gilt es, diese Scharte auszuwetzen. Doch der SV Ringingen hat mit dem Sieg am vergangenen Sonntag bewiesen, dass er wieder im Kommen ist. Das Team von Trainer Hartmut Pohl will vom 13. Tabellenplatz wegkommen.

SV Betzenweiler – FC Schelklingen/Alb (Sonntag, 15 Uhr). - Durch den Sieg am vergangenen Sonntag ist der FC Schelklingen/Alb aufgrund der besseren Tordifferenz am punktgleichen SV Betzenweiler vorbeigezogen. Die Älbler sind am Sonntag erneut voll gefordert, denn Betzenweiler will wieder Tabellenführer werden. Beide Mannschaften haben in ihren bisherigen Spielen in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben, zumindest ein Team wird am Sonntag erstmals Federn lassen.

Spielfrei ist der TSV Rißtissen.