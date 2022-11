SG Griesingen gewinnt das SZ-Topspiel

In einem torreichen Spiel hat die SG Griesingen gegen Dürmentingen gewonnen. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes wurde das Samstagsspiel in Ringingen abgesagt. Das Spiel der SGM Schmiechtal/Alb gegen SGM Bad Buchau endete unentschieden. Überraschend deutlich gewann die SGM Kirchen/Herbertshofen in Allmendingen. Der KSC Ehingen holte im Kellerduell drei wichtige Punkte.

SZ-Topspiel: SG Griesingen - SV Dürmentingen 4:3 (3:0). - Tore: 1:0 Fabian Karle (20.), 2:0, 3:0 Niklas Madl (40., 45.), 3:1 Sebastian Buck (47.), 3:2 Dominik Schirmer (70.), 4:2 Peter Gobs (75.), 4:3 Rico Schlegel (85.). - In der ersten Halbzeit war die SG Griesingen klar im Vorteil, was sich auch im Torverhältnis zur Pause zeigte. In der zweiten Halbzeit kam der Gast auf 3:2 heran, ehe Peter Gobs mit dem 4:2 den Sieg sicherte. Kurz vor Spielende verkürzten die Gäste erneut. Aufgrund der ersten Halbzeit ist der Griesinger Sieg verdient. - Reserven: 3:1.

FV Altheim - SV Betzenweiler 0:0. - Nach Aussage von FV-Abteilungsleiter Stefan Locher war es ein typisches 0:0-Spiel. Allerdings hatte der SV Betzenweiler kurz vor Spielende noch eine klare Torchance.

FV Schelklingen-Hausen - SGM Daugendorf/Unlingen 4:1 (1:1). - Tore: 1:0 Patrick Raufer (10.), 1:1 (35.), 2:1 Daniel Kress (65.), 3:1 Lukas Böttinger (70.), 4:1 Luca Schleiblinger (85.). - Nach einem 1:1 zur Pause sicherte sich der FV Schelklingen-Hausen im zweiten Durchgang einen klaren Sieg. Anfangs sind die Gastgeber jedoch nicht richtig ins Spiel gekommen. Der Sieg ist jedoch verdient. - Reserven: 4:1.

SGM Schmiechtal/Alb I - SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 2:2 (1:0). - Überraschend kam der Tabellenzweite in diesem Spiel nicht über ein 2:2 hinaus.

TSV Allmendingen - SGM Kirchen/Herbertshofen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Missel (12.), 0:2, 0:3 Thomas Mang (78., 85.). Dieser Sieg der Gäste kommt vor allem in der Höhe überraschend. Doch nach Aussage von Pressesprecher Schach war er nicht unverdient, allerdings etwas zu hoch. - Reserven: 3:8.

SF Bussen - SV Unterstadion 2:1 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Joachim Schlaucher (13., 51.), 2:1 Johannes Rettich (55., direkter Freistoß). - Durch zwei Fernschüsse brachte Joachim Schlaucher seine Mannschaft in Führung. Nach Aussage von SF-Pressewart Jürgen Subke war es eine umkämpfte Partie. Die Gäste hatten jedoch wenige Torchancen, so dass der Sieg der SF Bussen verdient war. - Reserven: 3:2.

KSC Ehingen - Schwarz Weiß Donau II 3:1 (1:1). - Tore: 1:0 David Jelica (10.), 1:1 Hannes Prill (40.), 2:1, 3:1 Anton Mihaljic (60., 70.). - Die Ehinger kamen in diesem Spiel zu einem wichtigen Sieg und haben dadurch den Anschluss an das Mittelfeld geschafft. Für Schwarz Weiß Donau II wird jedoch jetzt die Luft dünn. - Reserven: 2:1.