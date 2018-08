SG Ersingen ist kaum gefährdet

Nach dem Sieg in Allmendingen hat die SG Ersingen am Sonntag, 26. August, eine lösbare Aufgabe. In der Fußball-Kreisliga B1 werden am Sonntag um 15 Uhr nur drei Spiele ausgetragen. Zwei Partien des zweiten Spieltages waren auf Freitag vorverlegt worden, eine weitere findet erst im Herbst statt.

SG Ersingen – SV Granheim. - Die Ersinger sind mit einem überraschenden Auswärtssieg in Allmendingen in die Verbandsrunde gestartet. Der Gastgeber hat eine gute Möglichkeit, erneut drei Punkte einzufahren.

SV Herbertshofen – TSV Allmendingen. - In Herbertshofen werden die Gäste versuchen, ihre Auftaktniederlage gegen Ersingen vergessen zu lassen. Doch die Truppe von Dennis Gogeißl ist sehr ehrgeizig und wird dagegenhalten.

SG Dettingen – KSC Ehingen. - Die SG Dettingen zählt heuer erneut zum Kreis der Favoriten in der Kreisliga B1. Beim KSC Ehingen dürften die Urlauber zurück sein. Trotzdem werden die Ehinger ihrem Gastgeber kaum ein Bein stellen können.

Das Spiel FC Schmiechtal – SC Lauterach ist erst im November.