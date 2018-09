SG Ersingen gewinnt erneut

Die SG Ersingen hat erneut gewonnen und die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga B1 behauptet. In der Kreisliga B2 gewannen die SF Bussen das Spitzenspiel in Emerkingen.

Kreisliga B1: SV Herbertshofen – SV Niederhofen 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Max Rapp (60.), 1:1 Daniel Schuhmacher (85.). - Das Spiel war großteils ausgeglichen. In der ersten Halbzeit hatte Niederhofen spielerische Vorteile, nach der Pause Herbertshofen. - Res.: 2:0.

SG Dettingen – SV Granheim 2:0 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Rolf Hofmann (40., 75.). - Die Gäste hatten in einem ausgeglichenen Spiel auch einige Torchancen. „Wir waren effektiver“, sagte Dettingens Trainer Felix Werner. - Reserven: 1:0.

SG Altheim II – TSV Allmendingen 0:6 (0:4). - Tore: 0:1 Serdar Yavas (6.), 0:2 Daniel Matczuk (13.), 0:3 Serdar Yavas (30.), 0:4, 0:5, 0:6 Daniel Matczuk (39., 56., 66.). - Die Gäste kamen zu einem klaren Sieg.

TSG Ehingen II – FC Schmiechtal 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Schasava Armin (30.), 1:1 Michael Müller (45.), 1:2 Marcel Zubenko (70.). - Die junge TSG-Mannschaft forderte dem Gast alles ab und hätte einen Punkt verdient.

SSV Ehingen-Süd II – KSC Ehingen 4:0 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Samuel Kollmann (44., 50.), 3:0 Martin Pfänder (70., FE), 4:0 Jochen Hagel (90.). - Die Pfarreifußballer haben einen deutlichen Sieg eingefahren.

SG Ersingen – SC Lauterach 2:1 (0:0). - Tore: 0:1 Wolfgang Vollmayer (80.), 1:1 Mathias Wachter (86.), 2:1 Kevin Bürger (90.). - Bis zur 80. Minute hatte die Partie ein mäßiges Niveau. Erst nach der Gästeführung wurde das Spiel besser. - Res.: 4:0.

Kreisliga B2: SSV Emerkingen – SF Bussen 0:2 (0:1). - Tore 0:1 Manuel Steinborn (34., FE), 0:2 Stefan Traub (78.). - In der ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gäste durch einen etwas zweifelhaften Elfmeter in Führung. Im zweiten Durchgang waren die Gäste spielstärker und sicherten mit einem zweiten Treffer den Sieg. - Reserven: 1:5.

FC Marchtal – FV Neufra II 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 Patrick Selg (30., direkter Freistoß), 1:1 Fabian Illich (47.), 2:1 Johannes Schien (75.). - Nach Aussage von Domenik Rammelmayr hat der FC Marchtal noch mehrere Chancen liegen gelassen.

SV Unterstadion – SV Uttenweiler II 6:0 (2:0). - Tore: 1:0 Johannes Hafner (15.), 2:0 Julian Forster (45.), 3:0 Andreas Braig (50.), 4:0 David Schleker (75.), 5:0 Artur Lorenz (78.), 6:0 Andreas Braig (80.). - Nach der Unterstadioner 1:0-Führung verschossen die Gäste einen Elfmeter. Ab diesem Zeitpunkt dominierten die Gastgeber.

SV Eintracht Seekirch – SGM FV Altheim II/SV Andelfingen 2:5 (1:3). - Tore: 0:1 Nico Vogel (10.), 1:1 Alagie Drammeh (20.), 1:2 Nico Vogel (35.), 1:3 Marco Mazzola (38.), 1:4 Philipp Maier (60.), 1:5 Matthias Reck (88.), 2:5 (90.). - Vork.: Gelb-Rote Karte für Seekirch (61.).

SV Unlingen – TSV Riedlingen II 4:0 (2:0). - Tore: 1:0, 4:0 Marius Brackenhofer (5., 89.), 2:0 Francis Kwayep (39.), 3:0 Felix Ries (68.).

SpVgg Pflummern/Friedingen – SGM Oggelshausen/Kanzach/Buchau 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Lukas Zimmermann (24.), 0:2 Luca Beck (46.).