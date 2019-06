SG Ersingen feiert den Titelgewinn

In der Fußball-Kreisliga BI hat die SG Ersingen am Sonntag einen erfolgreichen Schlusspunkt gesetzt. Der FC Schmiechtal siegte gegen den TSV Allmendingen , so dass der Relegationsplatz zwei noch offen ist.

Kreisliga BI: SG Ersingen - SG Altheim II 4:0 (3:0). - Tore: 1:0, 2:0 Christian Weishaupt (12., 31.), 3:0 Christian Neuer (45.), 4:0 Niklas Guggenberger (66.). - Wie erwartet, ließ sich die SG Ersingen nicht mehr die Butter vom Brot nehmen.

FC Schmiechtal - TSV Allmendingen 3:1 (2:1). - Tore: 0:1 Michel Lippmann (5.), 1:1, 2:1, 3:1 Michael Müller (20., 27., 70.). - Vor 150 Zuschauern kam der FC Schmiechtal zu einem verdienten Sieg. Matchwinner war Michael Müller. - Reserven: 1:2.

SSV Ehingen-Süd II - SV Niederhofen 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Niklas Bloching (33.), 1:1 Jonas Striebel (36.), 2:1 Alexander Klotz (47.), 2:2 Niklas Bloching (80.). - Mit einer mäßigen Leistung haben die Pfarreifußballer wohl ihre letzte Chance auf die Relegation verspielt.

KSC Ehingen - TSG Ehingen II 3:3 (1:2). - Tore: 0:1 Kristof Majewski (7.), 1:1 Zeljko Horvat (44.), 1:2 Gentian Neziraj (45.), 2:1 Bernard Stvoric (65.), 3:2 Mihal Kuric (75.), 3:3 David Jelica (85.). - Nach Aussage von Mohsen Younis war es ein kämpferisch starkes Spiel.

SV Herbertshofen - SG Dettingen 4:2 (2:1). - Tore: 0:1 Rolf Hofmann (20., 1:1 Tim Letzkus (25.), 2:1 Christian Wölfle (40.), 3:1 Philipp Missel (78,), 4:1 Manuel Jörg (85.), 4:2 Christof Birk (90.). - Der HSV hat auch das Rückrundenspiel gewonnen. - Reserven 0:3.

SC Lauterach - SV Granheim 2:2 (0:0). - Tore: 0:1 Jannik Rapp (53.), 1:1 Wolfgang Vollmayer (58., Foulelfmeter), 2:1 Dominik Auberer (61.), 2:2 Michael Reiser (71.). Nach ausgeglichenem Spiel gab es eine gerechte Punkteteilung.

Kreisliga B II: Am vorletzten Spieltag gab es zwar erwartete Siege der Spitzenmannschaften, doch weiterhin ist offen, wer am Ende aufsteigt.

SG FV Altheim II/SV Andelfingen - SV Uttenweiler II 2:1 (0:0). - Tore: 1:0 Manuel Wagner (61.), 1:1 Pascal Volz (74.), 2:1 Nico Vogel (87.).

SGM Oggelshausen - FV Neufra II 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Niklas Scheffold (2.), 1:1 Frank Ströbele (11.).

SV Unterstadion - FC Marchtal 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 Jan Maikler (44.), 0:2 Alexander Schwald (48.), 0:3 Oliver Gnannt (74.), 0:4 Johannes Striegel (77.). - Gelb-Rot: SVU (68.). - Das Spiel war in der ersten Halnbzeit ausgeglichen, doch dann kam schnell das 0:2 und danach eine Gelb/Rote Karte für den Gastgeber. - Res.: 5:1.

SpVgg. Pflummern/Friedingen - TSV Riedlingen II 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Said Ademi (44.), 2:0 Tobias Hahn (62.), 2:1 Nico Geiselhart (82.).

SSV Emerkingen - Eintracht Seekirch 5:2 (2:0). - Tore: 1:0 Julian Hauler (16./FE), 2:0 Kevin Maier (40.), 3:0 Tim Götz (51.), 4:0, 5:0 Julian Hauler (55./68.), 5:1 Rafael Schönberger (69.), 5:2 Bubacar Diallo (75.). - Emerkingen hat seine Chancen gewahrt.

SV Unlingen - SF Bussen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Joachim Schlaucher (68.). - Die SF Bussen sind nach wie vor Favorit für die Meisterschaft.