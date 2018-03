SG Ehingen-Laupheim I bleibt in der Verbandsliga

Mit einem mehr oder weniger versöhnlichen Spieltag haben die drei Badminton-Mannschaften der SG Ehingen-Laupheim die Saison 2017/18 zu Ende gebracht. Mit zwei Siegen sicherte sich die SG Ehingen-Laupheim I den Verbleib in der Verbandsliga, die SG II erkämpfte sich ein Unentschieden, konnte aber wahrscheinlich den Abstieg in die Bezirksliga nicht mehr verhindern. Ehingen-Laupheim III fuhr nur eine Niederlage ein.

Sehr erfolgreich beendete die SG Ehingen-Laupheim I mit Jennifer Pohl, Alexandra Wörz, Tim Rieger, Johannes Neudert, Axel Mock und Sebastian Schmid die Saison. In der ersten Begegnung beim TV Rottenburg präsentierte sich das Team von Anfang an angriffslustig. Zwar ging das Damendoppel deutlich an die Gastgeber, jedoch sicherten sich die Herren der SG ihre Doppel. Die Rottenburger zogen mit einem Sieg im Dameneinzel gleich, in der Folge jedoch dominierte die Mannschaft der SG und nach dem 6:2-Sieg hoch motiviert zum nächsten Gegner nach Böblingen.

Auch dort ließ das Team nichts anbrennen. Nach der knappen Niederlage im ersten Herrendoppel gingen das Damendoppel und das zweite Herrendoppel aufs Konto der SG. Eine hauchdünne Drei-Satz-Niederlage von Tim Rieger im ersten Herreneinzel ließ Böblingen wieder herankommen, ein ebenso hart erkämpfter Sieg von Alexandra Wörz im Dameneinzel brachte wieder den Vorsprung und letztlich den entscheidenden Schub. Alle weiteren Spiele entschied die SG zu ihren Gunsten zum abschließenden 6:2. Damit beschloss Ehingen-Laupheim I die Saison in der Verbandsliga Südwürttemberg auf dem kaum mehr für möglich gehaltenen vierten Tabellenplatz.

Mit dem Motto „die Hoffnung stirbt zuletzt“ trat die SG Ehingen-Laupheim II mit Lea und Kristina Köpp, Amy Lin, David Franz, Andreas Englert, Markus Schiedel und Matthias Englert zunächst beim Heidenheimer SB an. Dass das Glück nicht auf Seiten der SG stand, zeigte der Auftakt mit knappen Drei-Satz-Niederlagen in den Doppeln. Auch das erste Herreneinzel von David Franz ging über drei Sätze, das am Ende ebenfalls dem Konto der Heidenheimer gutgeschrieben wurde. Letztlich setzten sich nur Kristina Köpp und Matthias Englert in ihren Einzeln durch.

Das Bewusstsein, dass nach der 2:6-Niederlage ein Sieg her musste, beflügelte die Mannschaft in der Begegnung beim BSV Jungingen. Zwar ging erneut das erste Herrendoppel an die Gastgeber, aber das Damendoppel und das zweite Herrendoppel setzte sich jeweils in drei Sätzen durch. Ein Sieg von Kristina Köpp vergrößerte den Vorsprung, Niederlagen von David Franz und Matthias Englert brachte die Gegner wieder heran. Mit einer starken Leistung im zweiten Herreneinzel sicherte Andreas Englert zumindest schon mal das Unentschieden. Am Ende lag der Druck erneut auf dem Mixed, dem Lea Köpp und Markus Schiedel nicht standhielten. Jungingen glich aus. Mit dem Unentschieden hat die Mannschaft noch eine kleine Chance auf den Verbleib in der Landesliga Zollern/Alb-Donau, ist aber auf Schützenhilfe angewiesen.

Nur eine Begegnung musste Ehingen-Laupheim III mit Margret Rieger, Nadine Wieland, Achim Müller, Matthias Kleis und Martin Köpp gegen den Heidenheimer SB II absolvieren. Ersatzgeschwächt, da nur drei Herren am Start, musste die Mannschaft direkt ein Herrendoppel kampflos abtreten. Das erste Herrendoppel ging knapp in drei Sätzen ebenfalls an Heidenheim. Den Anschlusszähler sicherte das Damendoppel, Matthias Kleis holte mit dem klaren Sieg im ersten Herreneinzel den Ausgleich. Nach einem weiteren deutlichen Sieg von Rieger/Kleis im Mixed keimte Hoffnung auf, in der Folge mussten sich jedoch Müller und Köpp in ihren Einzeln geschlagen geben zum 3:5-Endstand. Somit beendet die SG III in der Kreisliga Heidenheim/Alb-Donau auf Platz sieben die Saison.