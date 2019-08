SG Dettingen trifft neunmal – und spielt unentschieden

Der Beginn der Punkterunde in den Fußball-Ligen der Frauen rückt näher und am vergangenen Wochenende haben einige Teams die Gelegenheit zu Testspielen genutzt. Bereits am Freitag waren die Landesliga-Fußballerinnen der SG Altheim beim Regionenligisten SV Burgrieden siegreich. Die Regionenligisten SGM Munderkingen/Griesingen und SG Öpfingen fuhren ebenfalls einen Sieg ein. Die gleichklassige SG Dettingen erzielte bei Baltringen/Schemmerhofen das höchste Unentschieden der Vereinsgeschichte.

SGM Munderkingen/Griesingen – SV Alberweiler II 1:0 (0:0). - Tore: 1:0 Nina Glöckler (80.). - Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich die beiden Regionenligisten SGM Munderkingen/Griesingen und SV Alberweiler II. Erst in der 80. Minute setzte Nina Glöckler den entscheidenden Treffer für die SGM. Für die SGM Munderkingen/Griesingen war das Spiel am vergangenen Freitag das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Bezirkspokalspiel am Mittwoch, 28. August.

SV Burgrieden – SG Altheim 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Tülay Tarakcilar (3.), 0:2 Angela Hospach (10.), 0:3 Teresa Neumann (88.). - Bereits am Freitag war der Landesligist SG Altheim zu Gast beim Regionenligisten SV Burgrieden. Das Team von Trainer Gerhard Kottmann setzte bereits nach zehn Minuten mit zwei Treffern Akzente. Der Treffer zum 3:0-Endstand wurde in der 88. Minute erzielt.

SGM Baltringen/Schemmerhofen - SG Dettingen 9:9 (6:6). – Tore: 0:1, 2:1, 4:2, 7:6 Verena Arendt (4., 7., 12., 57.), 1:1, 3:2, 4:4, 4:5, 8:7, 9:8, 9:9 Annika Barth (6., 10., 19., 27., 69., 85., 89.), 3:1, 5:5, 6:5, 9:7 Jennifer Eiberle (8., 30., 34., 74.), 4:3, 6:6 Carolin Zieger (16., 40.), 8:6 Franziska Romer (60.). - Viele Tore gab es in der Partie des Bezirksligisten SGM Baltringen/Schemmerhofen gegen den Regionenligisten SG Dettingen zu sehen. Für das Team von SGD-Trainer Patrick Baier war die Begegnung am Samstag das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Rundenbeginn am Sonntag, 1. September.

FC Wacker Biberach - SG Öpfingen 1:6 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Tatjana Bitterle (2., 17.), 0:3 Laura Engel (60.), 0:4, 0:5, 1:6 Asena Tanriverdi (70., 75., 87.), 1:5 Lara Oßwald (82.). - Im insgesamt fünften Vorbereitungsspiel der Mannschaft von SGÖ-Trainer Cemal Güney erzielten seine Fußballerinnen den dritten Sieg. SGÖ-Zugang Asena Tanriverdi traf im Spiel gegen den niederklassigeren Gegner aus Biberach gleich drei Mal.