SG Altheim zu Gast in Neufra

Das Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga Donau zwischen dem FV Neufra und der SG Altheim am Mittwoch, 16. Oktober, ist auf den ersten Blick eine ungleiche Partie. Altheim ist Tabellenvorletzter und hat in den vergangenen Wochen nicht viele Punkte gesammelt, Neufra belegt Rang fünf.

FV Neufra – SG Altheim (Mittwoch, 19 Uhr). - Seit dem Sieg beim SV Bad Buchau am ersten Spieltag hat die SG Altheim nicht mehr drei Punkte in einem Spiel gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Martin Blankenhorn ist zurzeit durch Verletzungen geschwächt. Dennoch wollen die Gäste versuchen, am Mittwochabend in Neufra nicht leer auszugehen.