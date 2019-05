SG Altheim will Liga-Verbleib sichern

Altheims Trainer Joachim Oliveira ist ein vorsichtiger Mensch und sagt: „Wenn wir noch drei Punkte holen, sind wir endgültig sicher.“ Am Mittwoch, 22. Mai, ist eine Gelegenheit dazu. In einem vom 28. Spieltag vorgezogenen Begegnung hat die SGA den SV Uttenweiler zu Gast.

SG Altheim – SV Uttenweiler (Mittwoch, 19 Uhr, Vorrunde 0:0). - Die SG Altheim ist zur Zeit gut drauf und seit fünf Spieltagen ohne Niederlage. Die letzte Niederlage war das 1:2 am 14. April in Neufra. Die angestrebten 35 Punkte wurden inzwischen erreicht. „Zur endgültigen Sicherheit brauchen wir noch drei Punkte“, sagt Joachim Oliveira. Diese drei Punkte wollen die Gastgeber gegen den SV Uttenweiler einfahren. Als das Spiel der Vorrunde in Uttenweiler 0:0 endete, gehörten die damaligen Gastgeber noch zum engen Favoritenkreis. Doch spätestens nach dem 2:3 gegen den FC Laiz gehen die Chancen der heutigen Gäste gegen Null. Der SV Uttenweiler wird jedoch, jetzt wieder mit dem lange verletzten Spielertrainer Michael Wiest, die nur noch theoretische Chance erhalten.

Der SV Uttenweiler hat die stärkste Abwehr der Bezirksliga. Obwohl bei der SG Altheim gegen Uttenweiler auch Jens Stimpfle und Jens Bühner fehlen, wird sie ein schlagkräftiges Team auf den Platz bringen. In Bad Buchau musste Peter Leicht vorzeitig ausgewechselt werden. Es ist fraglich, ob er am Mittwoch auflaufen kann. Absoluter Pluspunkt ist beim Gastgeber jedoch Torhüter Kenneth Leitko.