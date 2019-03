SG Altheim will ihren Gegner überholen

Der SG Altheim bietet sich in ihrem Heimspiel am Sonntag, 31. März, die Chance, näher an das Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga Donau heranzurücken. In Bad Buchau will die TSG Rottenacker ebenfalls am Sonntag nicht leer ausgehen. Die TSG Ehingen hat bereits am Samstag, 30. März, eine Wiedergutmachung im Sinn. Und womöglich rückt die TSG am Wochenende an die Spitze, denn Tabellenführer FV Bad Schussenried steht in Neufra vor einer schweren Aufgabe.

SG Herttingen/Inneringen – TSG Ehingen (Samstag, 15 Uhr, Vorrunde 3:1). - Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am 15. September war die TSG Ehingen völlig von der Rolle. Sie hatte an diesem Samstag ihre bisher einzige Niederlage in der laufenden Saison kassiert. Florian Dangel besiegte mit zwei Toren die TSG Ehingen damals fast im Alleingang. „Wir wollen Wiedergutmachung und unseren derzeitigen erfolgreichen Weg fortsetzen“, sagt TSG-Trainer Roland Schlecker. Es gelte, die Scharte gegen Hettingen/Inneringen auszuwetzen und auf keinen Fall den Gegner zu unterschätzen. Die Ehinger Aufgabe wird schwer, denn Roland Schlecker muss auf Valentin Gombold, Daniel Topolovac und Paolo Soumpalas verzichten. Auch der Einsatz von Kristof Majewski und Mathias Brinsa ist fraglich. Nach dem knappen Sieg zuletzt gegen Hundersingen wissen die Ehinger, dass man über die ganzen 90 Minuten nie nachlassen darf.

SG Altheim – FV Altshausen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 2:2). - Die Spieler der SG Altheim sind motiviert. „Wir müssen unsere Attribute zum Tragen bringen, Laufbereitschaft und Kampfeswillen zeigen“, sagt Trainer Joachim Oliveira. Die Abwehr müsse kompakt stehen. Vom Tabellenstand her ist sicher ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten. „Wir wollen diesmal die Punkte behalten“, so der SG-Trainer. Bisher hat die SG Altheim gegen Altshausen einmal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Erstmals soll nach der Winterpause ein Dreier eingefahren werden.

SV Bad Buchau – TSG Rottenacker (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 2:2). - „Wir sind zum Punkten verdammt und wollen aus Buchau etwas mitnehmen“, gibt Trainer Timm Walter das Ziel der TSG Rottenacker für das Spiel am Sonntag vor. Ein Sieg würde das Selbstvertrauen weiter stärken. „Der Glaube an unsere Stärke ist wieder zurück“, so Timm Walter. Allerdings sei zu befürchten, dass in Bad Buchau auf Kunstrasen gespielt werde und da habe seine TSG das vergangene Mal nicht besonders gut ausgesehen. Der Gastgeber steht auf dem neunten Tabellenplatz und ließ bisher einige Wünsche offen. Der Einsatz von Jannik Sachpazidis ist bei der TSG Rottenacker fraglich.

Weitere Spiele am Samstag: FC Krauchenwies/Hausen – SV Uttenweiler (0:2), SV Sigmaringen – SGM Blönried/Ebersbach (0:5). Am Sonntag, 15 Uhr: SF Hundersingen – SV Hohentengen (0:3), FV Neufra – FV Bad Schussenried (3:4), TSV Riedlingen – FC Laiz (3:0).