SG Altheim verliert beim Aufsteiger klar

Die TSG Ehingen hat innerhalb von von drei Tagen ihr zweites Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga Donau gewonnen. Die TSG Rottenacker gab zwar in Uttenweiler eine gute Figur ab, verlor aber dennoch mit 0:2. Im Duell von zwei Aufsteigern der vergangenen Jahre hatte die SG Altheim deutlich das Nachsehen.

SV Sigmaringen – TSG Ehingen 1:2 (0:0). - Tore: 0:1 Julian Guther (51.), 1:1 Julian Haberer (60.), 1:2 Marian Degen (64.). - Der Gastgeber zwang Ehingen zunächst in die Defensive und erspielte sich einige Großchancen, die allerdings meist leichtfertig vergeben wurden. Die Ehinger profitierten bei den ihren Treffern durch Julian Guther und Marian Degen jeweils von Nachlässigkeiten der SVS-Defensive. Sonst hatten die Gäste über 90 Minuten kaum Torraumszenen zu verzeichnen. Das 0:1 hatte Marian Degen mit einem Freistoß vorbereitet und das 1:2 resultierte aus einem direkten Freistoß von Degen. Ehingen war gegen das weiter sieglose Tabellenschlusslicht gnadenlos effizient. „Es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker.

SV Uttenweiler – TSG Rottenacker 2:0 (2:0). - Tore: 1:0 Viktor Ruff (14.). 2:0 Daniel Schmid (38.). - Siebtes Spiel, siebter Sieg. Uttenweiler lässt sich nicht aufhalten. Die Gäste standen von Beginn tief und ließen dem Gastgeber wenig Raum, um ein druckvolles Spiel aufzubauen. Uttenweiler versuchte durch Kombinationsspiel Lücken in den Abwehrverband zu reißen. Die Gäste suchten ihr Heil in Kontern. Dann bediente Pascal Haberbosch Viktor Ruff, der aus rund 25 Metern abzog und zum 1:0 traf (14.). Die Gäste blieben defensiv, Uttenweiler fand kaum Lücken in der TSG-Defensive. Rottenacker fuhr nach einer halben Stunde einige Konter – den besten in der 37. Minute, als Torhüter Philipp Keckeisen gegen Daniel Meier mit einem Reflex parierte. Fast im Gegenzug fiel das 2:0 für Uttenweiler: Marc Vogel setzte sich auf der Außenbahn durch und passte auf Daniel Schmid, der den Ball aus zwölf Metern versenkte. „Nach dem Wechsel hat Uttenweiler den Vorsprung verwaltet, das Spiel aber souverän zu Ende gespielt“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider;

TSV Riedlingen – SG Altheim 6:2 (3:1). - Tore: 1:0 Felix Schmid (4.), Pascal Schoppenhauer (14.), 3:0 Fabian Ragg (40.), 3:1 Jens Bühner (45.), 4:1 Pascal Schoppenhauer (48.), 4:2 Christian Lutrelli (63.), 5:2 Felix Schmid (74.), 6:2 Fabian Ragg (79.). - Der Aufsteiger legte von Beginn an eine offensive Spielweise an den Tag und drängte die SGA schon früh in die Defensive. Altheim kam erst kurz vor der Pause wieder besser ins Spiel, zu diesem Zeitpunkt lag Riedlingen aber schon 3:0 vorn. Jens Bühner sorgte mit seinem Anschlusstreffer für Hoffnung, doch Riedlingen knüpfte an die überzeugende erste Halbzeit an und war immer wieder gefährlich. Gästetrainer Joachim Oliveira stellte im Aufbauspiel seines Teams Fehler fest, die zu dieser hohen Niederlage führten. „Wir haben verdient gewonnen. Der Sieg ist jedoch etwas zu hoch ausgefallen“, sagte TSV-Spielleiter Martin Hinz.

SV Bad Buchau – SGM Blönried/ Ebersbach 4:1 (1:1). - Tore: 0:1 Marc Doehring (3.), 1:1 Fabian Baur (23.), 2:1 Luca-Raphael Barta (62.), 3:1 Fabian Baur (75.), 4 :1 Viktor Hasenkampf (90.).

FC Krauchenwies/Hausen – FV Altshausen 2:4 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Marvin Igel (9. /44.), 1:2 Aaron Göggel (64., FE), 2:2 Timo Mattutis (66.), 2:3, 2:4 Patrick Hugger (69., 92.).

FV Neufra – FC Laiz 0:0. - Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Jörg Heckenberger (FVN/72., Unsportlichkeit).

SF Hundersingen – FV Bad Schussenried 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Felix Bonelli (13.), 1:1 Eigentor (85.), 1:2, 1:3 Felix Bonelli (86., 90.).

SG Hettingen/Inneringen – SV Hohentengen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Kai Remensperger (37., 85.), 0:3 Haris Saljanin (90.).