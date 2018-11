SG Altheim marschiert munter weiter

In der Landesliga gewinnt die SG Altheim das vierte Spiel in Folge. Währendessen gehen sowohl der SV Granheim wie auch der VfL Munderkingen in dieser Woche leer aus. Der Regionenligist SG Griesingen muss eine 5:1-Niederlage gegen den SC Blönried einstecken. In der Bezirksliga verteidigt die SG Dettingen mit einem deutlichen Sieg gegen den SV Uttenweiler II die Tabellenführung.

Landesliga: FV 08 Rottweil – SG Altheim 1:4 (0:4). – Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Tülay Tarakcilar (2., 6., 21.), 0:4 Jana Niemitz (31.), 1:4 Deborah Theis (46.). – Der SG Altheim ist es gelungen, den Schwung der vergangenen Woche mit in das Spiel gegen den FV Rottweil zu nehmen. Von Anfang an konnte das Team um SGA-Trainer Gerhard Kottmann den gewünschten Druck auf Rottweil ausüben und bereits nach zwei Minuten in Führung gehen. Das Spiel wurde bereits in der ersten Halbzeit mit weiteren Treffern in der 6., 21. und 31. Minute entschieden. In der zweiten Halbzeit verwaltete Altheim trotz Gegentreffer das Ergebnis zur vollen Zufriedenheit von Kottmann.

VfL Munderkingen – TSV Sondelfingen 0:2 (0:0). – Tore: 0:1, 0:2 Vanessa Dietsche (53., 85.). – Über 90 Minuten „haben wir auf das gegnerische Tor gespielt“, sagt VfL-Trainer Andreas Schellinger. Trotz deutlicher Feldüberlegenheit ist es seiner Mannschaft nicht gelungen, einen Treffer zu setzen. Im Gegensatz dazu konnten die Gäste aus Sondelfingen nach Aussage von Schellinger „aus zwei Chancen zwei Treffer erzielen“. Schellinger ist mit der spielerischen Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Den Hauptgrund für die Niederlage sieht er in der mangelnden Torchancenverwertung.

SV Uttenweiler – SV Granheim 1:0 (1:0). – Tore: 1:0 Selina Kley (27.). – Dem SV Granheim ist es nach einer guten Anfangsphase nicht gelungen, das eigene Spiel durchzuziehen. Bis zum Gegentor war das Granheimer Team die klar bessere Mannschaft. Danach verloren die Älblerinnen den Faden und passten sich der Spielweise von Uttenweiler an. Da die zweite Halbzeit durch zahlreiche Unterbrechungen geprägt war, kam kein richtiger Spielfluss zustande. So kann der SV Granheim im Derby gegen Uttenweiler nicht überzeugen und bleibt auf dem undankbaren Relegationsplatz.

Regionenliga: SC Blönried – SG Griesingen 5:1 (3:1). – Tore: 1:0, 2:0, 3:1 Ann-Kathrin Scham (8., 17., 45.), 2:1 Nina Glöcker (24.), 4:1 Nicole Metzler (74.), 5:1 Hanna Ailinger (83.). – Das Griesinger Spiel hatte laut SGG-Trainer Alexander Knapp sowohl gute wie auch schlechte Phasen. So waren vor allem die 20 Minuten vor und nach der Halbzeitpause seiner Meinung nach überzeugend gewesen. Die bessere Chancenverwertung hatten jedoch die Blönrieder Spielerinnen, wodurch deren Sieg auch dementsprechend hoch ausgefallen ist. Mit der Niederlage gegen den momentanen Tabellendritten aus Blönried bleibt die SG Griesingen auf dem neunten Tabellenplatz.

Bezirksliga: SV Uttenweiler II – SG Dettingen 0:5 (0:1). – Tore: 0:1 Nina Auburger (1.), 0:2 Verena Richter (53.), 0:3, 0:4, 0:5 Annika Barth (61., 82., 88.). – Auf dem Kunstrasenplatz in Uttenweiler tat sich die Mannschaft um SGD-Trainer Patrick Baier trotz schnellen Treffers in der ersten Minute schwer in das Spiel zu finden. Der SV Uttenweiler II „hat die Räume gut zugemacht“, sagt Baier. Erst in der zweiten Hälfte des Spiels fand seine Mannschaft einen spielerischen Weg, um das Spiel für sich zu entscheiden. Mit dem „verdienten Sieg“ der Dettinger verteidigt Baiers Team die Tabellenführung.

SV Unlingen – SV Granheim II 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 Doreen Sprißler (24.), 0:2 Chantal Fath (31.), 3:0 Jacqueline Schmid (53.), 3:1 Yvonne Oßwald (55.). – „Die ersten 30. Minuten haben wir gut dagegengehalten und kaum Torchancen zugelassen“, sagt SVG-Trainer Reinhold Oßwald. Trotz des 2:0-Halbzeitstands fand Oßwald beide Mannschaften größtenteils ebenwürdig. Nach der Halbzeitpause hatte Granheim anfängliche Schwierigkeiten, konnte diese aber in der Schlussphase wieder in den Griff bekommen. Mehr als ein Anschlusstreffer war jedoch nicht drin, obgleich für Oßwald aufgrund der guten kämpferischen Leistung seiner Mannschaft ein Punktgewinn verdient gewesen wäre.

SV Sigmaringen – SG Öpfingen 2:4 (1:2). – Tore: 0:1, 1:2 Tatjana Bitterle (8., 45.), 1:1 Karoline Gluitz (40.), 2:2 Emma Klein (65.), 2:3 Rebecca Kneißle (89.), 2:4 Verena Bitterle (90., EF.). – Gegen den Tabellenvorletzten konnte die SG Öpfingen kein gutes Spiel zeigen. „Das Spiel war nicht schön mitanzusehen“, sagt SGÖ-Trainer Cemal Güney. Dennoch bewies seine Mannschaft Moral und kämpfte sich in den letzten zehn Minuten des Spiels zurück und sicherte sich durch zwei Treffer den Sieg. Güney ist zufrieden mit dem Ergebnis und der kämpferischen Leistung.

Kreisliga: SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler II – SGM Munderkingen II/Unterstadion 3:2 (1:1). – Tore: 0:1 Alisa Hörner (27.), 1:1, 2:1 Luisa Bücheler (45., 54.), 3:1 Fabiola Kettlitz (64.), 3:2 Jessica Brugger (77.). – Über 90 Minuten konnte die SGM Munderkingen II/Unterstadion laut VfL-Trainer Andreas Schellinger keine gute Leistung zeigen. „Wir waren im Kopf nicht da“, so Schellinger. Er ist mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden.

SGM Alb-Lauchert – SGM Bergemer SV/Altheim II 1:8 (0:6). – Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Lena Scherb (3., 11., 23., 27.), 0:5 Tanja Kottmann (28.), 0:6 Nadine Schaude (29.), 1:6 Valentina LLieb (47.), 1:7 Burket Kiremit (66.), 1:8 Hanna Braun (78.). – Nach dem 4:0-Sieg im ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, kann die SGM Bergemer SV/Altheim II auch in der zweiten Begegnung überzeugen. Mit einem deutlichen 1:8-Sieg klettert das Team um SGM-Trainer Stefan Schmidt auf den vierten Tabellenplatz der Kreisliga.