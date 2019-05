SG Altheim macht die 35 Punkte voll

Die SG Altheim hat innerhalb von fünf Tagen den SV Bad Buchau zweimal besiegt und 35 Punkte erreicht. Die TSG Ehingen hat trotz 2:0-Führung in Blönried nur ein Remis erreicht. Gut für die TSG Ehingen, dass alle Konkurrenten an der Tabellenspitze am Wochenende Federn gelassen haben.

SGM Blönried/ Ebersbach - TSG Ehingen 2:2 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Valentin Gombold (2. /43.), 1:2 Samuel Maier (64.), 2:2 Marcel Gentner (75.). - Der Aufsteiger wurde direkt zu Beginn nach einem Fehler im Aufbauspiel bestraft: Valentin Gombold markierte bereits in der zweiten Spielminute das 0:1. Der Torschütze blieb auch in der restlichen ersten Hälfte ein ständiger Unruheherd, der von den Hausherren kaum unter Kontrolle zu bringen war. So stach Gombold kurz vor der Pause nochmals zum 2:0 für die Gäste zu. „Wir haben sehr gut angefangen, dann aber nachgelassen. Ein eigener Ballverlust ergab das 2:1. Die im zweiten Durchgang stärkeren Gastgeber kamen dann noch zum Ausgleich“, sagte Roland Schleker nach Abpfiff der Partie.

SV Bad Buchau - SG Altheim 1:2 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Andreas Kottmann (45., 65.), 1:2 Luca-Rafael Bartra (82.). - Die Gäste kamen anfangs der ersten Halbzeit nicht so gut ins Spiel. Der SV Bad Buchau erspielte sich einige Chancen. „Ab der 40. Minute kamen wir besser in die Gänge und unmittelbar vor dem Pausenpfiff brachte Andreas Kottmann die SG Altheim in Führung“, sagte Gästetrainer Joachim Oliveira.

Andreas Kottmann war es auch, der mit einem Schuss aus der zweiten Reihe in der 65. Minute das zweite Tor für die Gäste erzielte. Ab der 70. Minute hat die SG Altheim die Führung verwaltet und der Gastgeber bekam Oberwasser. Luca-Rafael Bartra traf in der 82. Minute aus 18 Meter in den Torwinkel. Am Ende rettete Gäste-Torhüter Kenneth Leitko bei zwei Buchauer Chancen mit tollen Paraden den knappen Sieg.

FC Krauchenwies - FV Bad Schussenried 2:0 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Patrick Vogler (22. /80.). - BV: Marius Frank (FCK) pariert Strafstoß (55.). - Z.: 250. - Die Gäste aus Bad Schussenried versuchten schon früh die Begegnung an sich zu reißen, fanden allerdings gegen die defensivstarken Gastgeber kaum ein Durchkommen. Stattdessen ging der Underdog sogar in Führung, als Patrick Vogler mit einer gezielten Direktabnahme zum 1:0 traf (22.). Im weiteren Spielverlauf war der Tabellenprimus zwar optisch überlegen, konnte jedoch kaum Kapital aus seinen Offensivbemühungen schlagen.

Der FC Krauchenwies bot eine laufintensive und kämpferische Kraftleistung dar und wies den Tabellenführer so in seine Schranken. In der Schlussphase besiegelte der FCK-Torjäger Vogler den Heimsieg für den FCK. „Bad Schussenried hatte zwar mehr Spielanteile, hatte jedoch Probleme mit der Chancenverwertung. Durch unsere volle Einsatzbereitschaft stehen wir am Schluss als glückliche Sieger da“, berichtete der FCK- Vorsitzende Marcel Gauggel nach der Begegnung.

SF Hundersingen - FV Altshausen 0:6 (0:3). - Tore: 0:1 Patrick Hugger (22.), 0:2 Maximilian Raisle (43.), 0:3 Andreas Pfeiffer (45.), 0:4, 0:5 Patrick Hugger (65./75.), 0:6 Hannes Bodenmüller (89. /FE).

SG Hettingen/ Inneringen- FV Neufra 2:2 (1:2). - Tore: 0:1 Christian Münz (19.), 1:1 Michael Lieb (22.), 1:2 Fabian Brehm (34.), 2:2 Florian Dangel (79.).

SV Uttenweiler - FC Laiz 2:3 (1:0). - Tore: 1:0 Felix Steiner (26.), 1:1 Amton Sachnüger (66.), 1:2 David Weber (80.), 2:2 Michael Wiest (83), 2:3 Johannes Oswald (90. +2).

Abgesagt: TSV Riedlingen - SV Sigmaringen. - Der SV Sigmaringen trat wegen Spielermangels in Riedlingen nicht an. Die Partie wird voraussichtlich mit 3:0 für den TSV Riedlingen gewertet