SG Altheim kommt auf die Siegerstraße zurück

Zwei Siege haben die Bezirksligisten unserer Region am vergangenen Wochenende eingefahren. Nur die TSG Rottenacker blieb erneut ohne Erfolg und ist auf den drittletzten Platz abgerutscht.

SV Hohentengen - TSG Ehingen 0:4 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2 Valentin Gombold (11./28.), 0:3 Marco Wasner (40.), 0:4 Valentin Gombold (65.). - Gegen ersatzgeschwächte Gastgeber wusste der Ex-Landesligist schon früh zu überzeugen, die TSG übernahm direkt die Spielkontrolle. Für den frühen Führungstreffer sorgte Valentin Gombold nach einem Eckball. Dieser untermauerte die Ehinger Favoritenrolle etwas später weiter durch das 0:2 aus kurzer Distanz. Die Gäste behielten daraufhin ihre offensive Marschroute bei und gingen kurz vor dem Pausenpfiff sogar mit 3:0 in Führung.. Mitten in einer Druckphase der Hohentengener schalteten die Gäste blitzschnell um, so konnte Valentin Gombold mit seinem dritten Treffer den Sieg endgültig besiegeln.

SG Altheim - FC Krauchenwies/Hausen 5:1 (2:0). - Tore: 1:0 Kai Engelhardt (10.), 2:0 Peter Leicht (32.), 3:0 Jens Bühner (51.), 3:1 Raphael Göggel (57.), 4:1, 5:1 Jens Stimpfle (85., 87.). - Johannes Rech hatte in der 21. Minute zwar einen Elfmeter verschossen und dennoch glänzte er, hat er doch vier von den fünf Toren eingeleitet. „Wir haben die Zweikämpfe angenommen und Chancen herausgespielt, die wir am Sonntag auch nützten“, sagte Trainer Joachim Oliveira. Die Gastgeber aus Altheim waren gegen Krauchenwies sehr konterstark.

FC Laiz – TSG Rottenacker 4:3 (2:1). - Tore: 0:1 Jannik Sachpazidis (9.), 1:1 Dominik Weber (17.), 2:1 Julian-Joe Götz (40.), 2:2 Timm Walter (63.), 3:2 Julian Götz (65.), 4:2 Sascha Kessel (75., FE), 4:3 Simon Werner (90.). - Beide Mannschaften spielten durchweg mit offenem Visier und einer sehr offensiven Ausrichtung. Nach dem frühen Rückstand erspielte sich der FC Laiz wieder leichte Vorteile und drängte auf den Ausgleich. Dominik Weber gelang der 1:1-Ausgleich per Kopfball. Noch vor der Pause sorgte Julian Götz für die Laizer Führung. Timm Walter glich für die Gäste zwar erneut aus, doch dann war der FC Laiz noch zweimal erfolgreich. Das 4:3 in der Schlussminute kam zu spät, um wenigstens einen Punkt zu retten.

TSV Riedlingen – SV Uttenweiler 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Fabian Ragg (42.), 2:0 Pascal Schoppenhauer (55.), 3:0 Eigentor (77.).

FV Schussenried – SGM Blönried/Ebersbach 3:1 (3:1). - Tore: 1:0, 2:0 Sebastian Wildenstein (20., 25.), 2:1 Linus Weiß (40.), 3:1 Felix Bonelli (45.).

FV Neufra – SV Bad Buchau 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 Stefan Pavlovic (2.), 1:1 Viktor Hasenkampf (24.), 2:1 Christian Münz (88.).

SG Hettingen/ Inneringen – FV Altshausen 4:1 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Armin Steinhart (24./40), 3:0 Heiko Stauss (59.), 3:1 Eigentor (70.), 4:1 Jan Kempf (73.).

SF Hundersingen – SV Sigmaringen 2:2 (0:0). - Tore: 0:1 Sven Beck (55.), 1:1 Julian Störkle (74., FE), 1:2 Özgür Günaydin (83.), 2:2 Julian Störkle (89., FE).