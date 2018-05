SG Altheim holt Punkt in Neufra

Wer auswärts vier Tore erzielt, darf normalerweise nicht verlieren. Doch der FV Schelklingen-Hausen verspürte am Sonntag, wie alles gegen einen läuft, wenn man am Tabellenende steht. Die SG Altheim hätte in Neufra mehr als ein 2:2 verdient. Bereits am Freitag hat die TSG Rottenacker in Krauchenwies verloren (wir haben darüber aktuell berichtet).

FV Neufra- SG Altheim 2:2 ((1:1) . - Tore: 1:0 Fabian Brehm (30./FE), 1:1 Kai Engelhardt (37.), 1:2 Jens Stimpfle(78.), 2:2 Fabian Brehm (89./FE). - „Wir waren die bessere Mannschaft und haben nicht einen Punkt gewonnen, sondern zwei Punkte verloren“, sagte Altheims Trainer Joachim Oliveira nach dem Spiel. Die erste große Chance hatten die Gäste, der Ball landete allerdings nur am Querbalken(25.). Im Gegenzug brachte dann Fabian Brehm die Hausherren nur kurze Zeit später per Strafstoß in Front. Altheim spielte auch nach dem Rückstand weiterhin sehr gut mit und konnte dem Gegner Paroli bieten.

Kai Engelhardt sorgte für den verdienten Ausgleich vor der Pause. Im zweiten Durchgang blieben die Teams auf Augenhöhe, die Tore von Stimpfle und Brehm sorgten für den 2:2-Endstand. Der Gästetrainer war mit dem Schiedsrichter nicht zufrieden: „Er hat ein weiteres Tor von Jens Stimpfle als Abseits gewertet und uns einen Elfmeter versagt. Vor dem Elfmeter zum 2:2 in der Schlussminute ist Fabian Brehm über seine eigenen Füße gestolpert, das war also kein Foul.“

SV Ebenweiler - SV Sigmaringen 3:1 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Maximilian Gindele (43./47.), 3:0 Lulzim Rahmani(54.), 3:1 Christian Schlappa(57./FE).

SV Bad Buchau- FC Laiz 6:4 (4:2). - Tore: 1:0 Sebastian Buck (2.), 2:0 Richard Bin (9.), 3:0 Sebastian Buck(21.), 3:1, 3:2 Julian Götz (28./33.), 3:3 Christian Lauria (46.), 3:4 Julian Götz(70.), 4:4 Janik Martin (76.), 5:4,6:4 Luca Barta (80./89.).- Rote Karten: Christian Lauria (FCL/52./Unsportlichkeit), Fabian Kugler (SVBB/52./Unsportlichkeit).

FV Bad Schussenried- FV Bad Saulgau 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Tobias Kling(33.).

FV Altshausen- SV Uttenweiler 4:2 (1:0). - Tore: 1:0 Patrick Hugger(1.), 1:1 Pascal Volz (52.), 2:1 Bastian Scheffold (67.), 3:1 Maximilian Raisle(84.), 4:1 Marvin Igel (87.), 4:2 Johannes Jäggle (88.).- Bes. Vork.: Rote Karte: Lukas Maurer (SVU/33./Unsportlichkeit).

SF Hundersingen- FV Schelklingen- Hausen 5:4 (1:0). - Tore: 1:0 Thomas Hiller (34.), 1:1 Marco Mayer(51.), 1:2 Lucas Böttinger (60.), 2:2 Eigentor (62.), 3:2 Timo Bischofsberger (66.), 4:2 Xaver Koch (71.), 4:3 Patrick Raufer (73.), 5:3 Xaver Koch (84.), 5:4 Boris Mack (90.+1.). - „Wir haben heute immer zum richtigen Zeitpunkt das Tempo erhöht und dabei auch die wichtigen Treffer erzielt“, berichtete Hundersingens Abteilungsleiter Karl Störkle. Nach einer kurzen Anlaufzeit begann das Offensivspektakel in Hundersingen. Beide Mannschaften hatten etliche Chancen.

Nach einer kurzen Schwächephase der Hausherren, in der die Gäste die Partie kurzzeitig drehten, drückten die SFH zur richtigen Zeit wieder auf das Gaspedal und entschieden das Spiel für sich. Nicht nur Gästetrainer Jens Kannemann, sondern auch die Hundersinger wunderten sich über die gute Leistung des FV Schelklingen-Hausen, der zumindest ein Unentschieden verdient gehabt hätte. „Nach der zwischenzeitlichen Führung hat der Schiedsrichter gegen uns gepfiffen“, sagte Jens Kannemann, der sich nun mit dem Abstieg abgefunden hat.

SV Hohentengen- FC Mengen 2:2(2:0). - Tore: 1:0,2:0 Fabian Beckert(3./6.), 2:1,2:2 Alexander Klotz(65./66.).

Nächste Spiele: Sonntag, 15 Uhr: FV Schelklingen-Hausen - SV Hohentengen, SG Altheim - SF Hundersingen, TSG Rottenacker - SV Bad Buchau, SV Ebenweiler - FC Mengen, SV Uttenweiler - FV Neufra, FV Bad Saulgau - FV Altshausen, FC Laiz - FV Bad Schussenried, SV Sigmaringen - FC Krauchenwies/Hausen.