SG Altheim holt Auswärtspunkt

Bezirksliga Donau: SV Uttenweiler - SG Altheim 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Dominik Späth (9.), 1:1 Michael Wiest (43.), 2:1 Viktor Ruf (86.), 2:2 Dominik Späth (90+2). - Die SG Altheim kam am Dienstagabend zunächst gut ins Spiel und die Führung war auch gerecht. Kurz vor der Pause konnte nach einem Standard und Abpraller der Uttenweiler Spielertrainer ausgleichen.

In der zweiten Halbzeit hatte der SV Uttenweiler einige sehr gute Torchancen, doch Robert Jovanovic hielt zunächst sein Tor sauber. Als Viktor Ruf in der 86. Minute die Gastgeber in Führung brachte, schien die Partie entschieden. In der Nachspielzeit gab es Freistoß für die SG, den Dominik Späth verwandelte.