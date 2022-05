SG Altheim hat in Öpfingen überrascht

Mit einem knappen Sieg in Neufra hat dir TSG Ehingen am Samstag ihre Spitzenposition verteidigt. Schwarz Weiß Donau ist weiterhin starker Tabellenzweiter und Anwärter auf den Relegationsplatz. Die größte Überraschung gelang der SG Altheim mit dem Sieg bei der SG Öpfingen. Die Situation hat sich für den FV Schelklingen-Hausen weiterhin verschlechtert.

FV Neufra – TSG Ehingen, 0:1 (0:0), Tore: 0:1 Luan Kukic (55.) - Gegen den aktuellen Tabellenführer TSG Ehingen unterlag der FV Neuftra in einem guten Bezirksligaspiel unglücklich mit 0:1. Die Schäfer-Elf hatte die Mehrzahl der guten Torchancen, zeigte eine kämpferisch gute Abwehrleistung mit einem guten Torhüter Valentin Binder und kontrollierte den TSG-Angriff im Samstagabendspiel. Robert Henning verpasste die Chance zur Führung (15.), auf der Gegenseite rettete Valentin Binder den FVN im Herauslaufen gegen Valentin Gombold in einer Eins-gegen-eins-Situation. Ähnlich erging es dann Robert Henning auf der Gegenseite. Kurz vor dem Wechsel verlängerte Fabian Brehm eine Flanke von Frank Ströbele Richtung TSG-Tor, doch wieder parierte der TSG-Keeper. Nach Wiederbeginn traf Robert Henning den Pfosten, dann überlief Luan Kukic die aufgerückte FVN-Abwehr und traf ins lange Eck (55.). Robert Henning scheiterte mit einem Freistoß erneut am TSG-Keeper. Laut Aussage von TSG-Trainer Taner Celik war es ein hart umkämpftes Spiel zweier starker Mannschaften und der Sieg der Gäste sei glücklich gewesen. „Wir haben gut verteidigt“.

SV Uttenweiler - FV Bad Saulgau, 4:1 (0:1). - Tore: 0:1 Cenk Bulanik (32.), 1:1 Pascal Volz (71.), 2:1 Florian Geiselhart (88.), 3:1 Pascal Volz (91.), 4:1 Viktor Ruff (93.).

FV Schelklingen-Hausen - SGM Altshausen/Ebenweiler 0:3 (0:3). - Tore: 0:1 Patrick Hugger (6.), 0:2 Patrick Hugger (39.) 0:3 Maximilian Feist (45+1). - „Das Spiel war ein Spiegelbild der ganzen Saison“, sagte FV-Trainer Fabian Flinspach. Die drei Tore seien durch kapitale Fehler zustande gekommen. „Wir sind vorne zu ungefährlich“. So langsam wird der Klassenerhalt in Frage gestellt.

SV Langenenslingen - SV Hohentengen 1:9 (0:7). - Tore: 0:1 Fabian Beckert (4.), 0:2 Kai Remensperger (18.), 0:3 Fabian Beckert (25.), 0:4 Manuel Sommer (28.), 0:5 Fabian Beckert (31.), 0:6 Kai Remensperger (43.), 0:7 Fabian Beckert (45.), 1:7 Johannes Beller (53.), 1:8 Manuel Sommer (61.), 1:9 Kai Remensperger (80.).

SG Öpfingen - SG Altheim 1:3 (1:2). - Tore: 1:0 Jonas Herde (12.), 1:1 Johannes Rech (19.) 1:2 Martin Pfänder (32., Strafstoßtor), 1:3 Jona Schäfer (80.). - „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, doch in der zweiten Halbzeit ist nicht viel zusammen gelaufen“, wagte Steffen Lehmann einen Rückblick. Gästetrainer Martin Blankenhorn hatte von vorne herein kaum mit einem Sieg gerechnet. Seine Mannschaft hat anfangs auf Konter gespielt, doch gemerkt, dass an diesem Tag eiwas zu holen ist. Die zweite Halbzeit sei an seine Mannschaft gegangen. Gegen Spielende warf die SG Öpfingen alles nach vorne, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen.

Spfr Hundersingen - SGM Rottenacker/Munderkingen 2:5 (0:2) - Tore: 0:1 Matthias Burgmaier (12.), 0:2 Marcel Holz (40.), 1:2 Julian Störkle (58.), 2:2 Timo Bischofberger (64.), 2:3 Daniel Meier (68.), 2:4 Francesco D’Alessio (89.), 2:5 Francesco D’Alessio (93). - „Nach dem 2:3 haben wir die Möglichkeit zum 3:3, vergeben sie aber. Vielleicht holen wir einen Punkt, wenn wir das 3:3 erzielen“, sagte Hundersingens Pressemann Joachim Spöcker nach der Partie. Hundersingen stand tief, spielte auf Konter, überließ das Feld zunächst den Gästen, die nach einem Freistoß per Kopf und nach einer bereits abgewehrten Ecke per Sonntagsschuss in den rechten, oberen Winkel trafen. Nach der Pause verwandelte Julian Störkle zunächst einen Elfmeter (58.), dann glich Bischofberger nach einem Konter aus, doch mehr oder weniger im Gegenzug fiel die erneute GästeführungGästetrainer Timm Walter sagte: „Wir haben verdient gewonnen, doch in einem hektischen Spiel hat uns der Gegner mit seinem starken Angriff alles abverlangt.