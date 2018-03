SG Altheim gewinnt Derby zu Hause gegen Rottenacker

In der Fußball-Bezirksliga Donau hat sich Aufsteiger SG Altheim am Samstag für die Vorrundenniederlage in Rottenacker revanchiert. Der FV Schelklingen-Hausen verlor deutlich sein Spiel und haderte mit dem Schiedsrichter.

SG Altheim – TSG Rottenacker 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Jens Bühner (56.) Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Jannik Sachpazidis (TSG/30.). - Es war ein typisches Derby vor einer großen Zuschauerkulisse. Viele Rottenacker Fans hatten ihre Mannschaft auf das Hochsträß begleitet. Zunächst musste ein Gästespieler für seinen Torhüter auf der Linie retten. Doch die TSG hatte zunächst mehr Spielanteile. Nach einer Schiedsrichterbeleidigung musste in der 30. Minute Jannik Sachpazidis mit der Roten Karte vom Platz. Somit spielten die Gäste eine ganze Stunde lang in Unterzahl. Doch Rottenacker gab nicht auf und war auch einige Male einem Ausgleich nahe. Auch nach dem TSG-Rückstand hatte Altheim einige Male Glück, vor allem, als eine Rückgabe ganz knapp am Tor vorbei strich. Für die auswärts bisher sehr erfolgreiche SG Altheim war das 1:0 im Derby erst der dritte Heimsieg in dieser Saison.

FV Schelklingen-Hausen – SV Sigmaringen 1:4 (1:2). - Tore: 1:0 Lukas Böttinger (10.), 1:1 Daniel Deli (32.), 1:2 Kevin Reuter (41.), 1:3 Eigentor (60.), 1:4 Daniel Deli (73.). - Es fing ganz gut an für den Gastgeber. Doch in der 32. Minute gab es eine Notbremse im Sigmaringer Strafraum. Die Rote Karte und der Elfmeter blieben jedoch aus und im Gegenzug glich Daniel Deli aus. Noch vor der Pause ging Sigmaringen in Führung. Eine Vorentscheidung bedeutete dann das Eigentor und nach weiteren Schelklinger Chancen stellte erneut Daniel Deli auf 1:4.

SV Uttenweiler – FC Laiz 0:0. - Es war eine Bezirksliga-Partie auf eher überschaubarem Niveau mit gerechtem Ausgang. In der ersten Halbzeit setzte Johannes Jäggle einen Kopfball an die Latte. Die Gäste hatten ebenfalls eine gute Möglichkeit, aber SVU-Keeper Daniel Maurer parierte hervorragend. Auch nach dem Wechsel blieb das Spiel des SV Uttenweiler zu statisch und einfallslos.

SF Hundersingen - FC Krauchenwies/Hausen 4:0 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Dennis Heiß (39./70.), 3:0 Janik Störkle (79.), 4:0 Timo Bischofsberger (83.).

SV Hohentengen - SV Ebenweiler 1:2 (1:2). - Tore: 1:0 Michael Rist (8.), 1:1 Matthias Schluck (21.), 1:2 Michael Wetzel (45.).

FV Neufra - SV Bad Buchau 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Sebastian Buck (23.), 1:1 Fabian Brehm (52., FE). Bes. Vork.: Rote Karte für Jonathan Hummler (SVBB/79., wegen Notbremse).

FV Altshausen - FV Bad Schussenried 4:3 (1:3). - Tore: 1:0 Patrick Hugger (15.), 1:1 Lukas Kraft (31.), 1:2, 1:3 Luca Maucher (37., 43.), 2:3 Marc Krämer (46.), 3:3 Maximilian Raisle (48.), 4:3 Marc Krämer (73.)..

FC Mengen - FV Bad Saulgau 4:1 (2:1). - Tore: 0:1 David Striegel (3.), 1:1 Alexander Klotz (26.), 2:1 Patrick Klotz (40.), 3:1, 4:1 Alexander Klotz (84., 90.).