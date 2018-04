SG Altheim gewinnt das Aufsteigerduell

Die SG Altheim hat sich auf fremdem Platz zurückgemeldet und das Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga in Hundersingen knapp gewonnen. Wie kaum anders zu erwarten, hatte der FV Schelklingen-Hausen gegen Tabellenführer FC Mengen das Nachsehen. Auch Rottenacker verlor.

SF Hundersingen – SG Altheim 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 Christian Lutrelli (19.), 0:2 Jens Stimpfle (38.), 1:2 Timo Bischofsberger (73.). - Das Spiel der beiden Aufsteiger entschied am Samstag Altheim für sich. Gegen sehr robuste Gegner fanden die Hausherren keine Mittel und so gelang es den SF Hundersingen nicht wirklich, in die Begegnung zu kommen. Christian Lutrelli verwertete die erste Chance zum 0:1 (19.). Nach einem Konter spielte Andreas Kottmann in die Mitte und Jens Stimpfle erhöhte auf 0:2 (38.). Im zweiten Durchgang präsentierte sich die SG weiterhin zweikampfstark, Hundersingen hatte dabei oftdas Nachsehen. Mehr als der 1:2-Anschlusstreffer gelang den Gastgebern nicht mehr (73.). „Wir haben clever verteidigt und geduldig auf unsere Chance gewartet“, sagte Gästetrainer Joachim Oliveira. Ein drittes Tor verhinderte ein Verteidiger auf der Linie. Auch SF-Abteilungsleiter Karl Störkle sprach vom verdienten Gästesieg.

SV Bad Buchau – TSG Rottenacker 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 Jochen Leichtle (2.), 1:1 Jannik Martin (56.), 2:1, 3:1 Fabian Baur (61., 73., HE). Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Tim Grözinger (TSG/92.). - TSG-Trainer Timm Walter sah zwei verschiedene Halbzeiten: „In der ersten Halbzeit waren wir wirklich gut und hätten höher führen müssen. In der zweiten Halbzeit ließ meine Mannschaft läuferisch und kämpferisch alles vermissen, was nötig gewesen wäre, um dieses Spiel zu gewinnen. Was sie nach der Pause gezeigt haben, war eine Frechheit“, so Timm Walter.

FV Schelklingen-Hausen – FC Mengen 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Maximilian Stump (28.), 0:2, 0:3 Alexander Klotz (36., 70.). - „Meine Mannschaft hat alles versucht und kämpferisch dagegengehalten. Doch der FC Mengen hat eine Bomben-Truppe“, sagte FV-Trainer Jens Kannemann. Die Gastgeber hatten nur drei Torchancen. Besonderes Lob hatte Kannemann für den Schiedsrichter: „Er hat eine super Leistung gezeigt“.

FC Mengen – SV Ebenweiler 6:0 (1:0). - Tore: 1:0 Alexander Klotz (37.), 2:0 Tobias Nörz (47.), 3:0 Maximilian Stumpp (49.), 4:0, 5:0 Alexander Klotz (60., 65.), 6:0 Patrick Klotz (85.).

FV Bad Schussenried – FC Laiz 3:0 (3:0). - Tore: 1:0 Luca Maucher (28.), 2:0 Jan Dehmel (32.), 3:0 Daniel Metzger (40.).

Nächste Spiele: Samstag, 15.30 Uhr: FC Krauchenwies – SV Hohentengen, FC Laiz – FV Bad Saulgau, SV Sigmaringen – SG Altheim. Sonntag, 15 Uhr: FV Altshausen – FC Mengen, SV Bad Buchau – SF Hundersingen, TSG Rottenacker – SV Uttenweiler, SV Ebenweiler – FV Schelklingen-Hausen, FV Bad Schussenried – FV Neufra.