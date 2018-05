SG Altheim fertigt Ofterdingen ab

In der Verbandsliga kann der SV Granheim beim Tabellenfünften aus Jungingen einen Punkt gewinnen. Der Landesligist aus Munderkingen schießt seinen direkten Tabellennachbarn aus Sondelfingen mit 0:6 ab.

Verbandsliga: SV Jungingen – SV Granheim 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 Jacqueline Knorr (22.), 1:1 Kim Celine Klapper (62.). – In der ersten Halbzeit hielt der SV Granheim gut mit dem Tabellenfünften aus Jungingen mit und erarbeitete sich mehrere Chancen. Mit dem Führungstreffer konnte das Team um SVG-Trainer Steffen Kemedinger sich selbst belohnen. Nach der Halbzeitpause wendete sich das Blatt. Jungingen drehte auf und zwang das Granheimer Team in die eigene Hälfte. Man konnte sich laut Kemedinger nur noch über Kontermöglichkeiten Chancen erarbeiten. Der Gegentreffer fiel für Kemedinger „sehr unglücklich“, war aber aufgrund der zweiten Halbzeit auch aus seiner Sicht verdient.

Landesliga: TSV Sondelfingen – VfL Munderkingen 0:6 (0:1). – Tore: 0:1, 0:2, 0:4 Valentina Miele (23., 53., 68.), 0:3 Sandra Burgmaier (64.), 0:5 Sandra Burgmaier (90.), 0:6 Patricia Geiselhart (90.). – Dem VfL Munderkingen gelingt in Sondelfingen ein Schützenfest. Zwar tastete man sich laut VfL-Trainer Christian Zittrell zu Beginn des Spiels noch ab, konnte jedoch ab dem ersten Treffen das Zepter in die Hand nehmen. Munderkingen dominierte das Spiel. Sondelfingen konnte sich kaum gefährliche Situationen erarbeiten. Mit dem Sieg kann der VfL Munderkingen in der Tabelle sowohl mit dem TSV Sondelfingen als auch mit dem SV Uttenweiler gleichziehen.

Regionenliga: SG Altheim – TSV Ofterdingen 6:2 (3:1). – Tore: 1:0, 3:0, 4:2 Tanja Kottmann (17., 27., 69.), 2:0 Ronja Braun (20.), 3:1 Sabrina Dürr (42.), 3:2 Sabrina Klein (68.), 5:2 Sabrina Kottmann (73.), 6:2 Isabell Kammerer (90.). – In den ersten 30. Minuten des Spiels konnte Altheim spielerisch überzeugen und hatte die Gäste aus Ofterdingen im Griff. In der zweiten Halbzeit hatte der Tabellenführer aus Altheim jedoch eine kleine „Schwächephase“, so SGA-Trainer Gerhard Kottmann. In den Schlussminuten der Partie drehte Altheim nochmal auf.

FC Römerstein – SG Griesingen 2:1 (1:1). – Tore: 1:0 Vanessa Rieck (5.), 1:1 Jana Niemitz (9.), 2:1 Annika Kirsamer (77.). – In einem ausgeglichenen Spiel verliert die SG Griesingen laut SGG-Trainer Alex Knapp unglücklich. Spielerisch sei das Spiel insgesamt ausgeglichen gewesen, Chancen gab es mehr auf Seiten der Griesinger. Dennoch gelingt es Griesingen nicht, die sich ergebenen Möglichkeiten zum Führungstreffer zu verwerten. „Wir scheiterten im letzten Pass oder an technischen Mängeln vor dem Tor“, so Knapp. Für die Griesinger ist es die vierte Niederlage in Folge.

Bezirksliga: SV Uttenweiler II – SGM Munderkingen II/Unterstadion 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 Leonie Locher (2.), 1:1, 1:2 Simone Schartmann (15., 70.). – Die SGM Munderkingen II kann sich gegen den Neuntplatzierten aus Uttenweiler II durchsetzen. Zwar war das Duell auf keinem allzu hohen spielerischen Niveau, dennoch ist VfL-Trainer Christian Zittrell mit der kämpferischen Leistung und dem verdientem Sieg sehr zufrieden.

SG Öpfingen – SV Granheim II 3:3 (1:0). – Tore: 1:0, 2:0, 3:2 Sina Füller (9., 51., 64.), 2:1 Julia Schmid (56.), 2:2 Tamara De Benedictis (62.), 3:3 Stefanie Kloker (72.). – Im Derby zwischen der SG Öpfingen und dem SV Granheim verlangten sich beide Mannschaften einiges ab. Die SG Öpfingen fand laut SGÖ-Trainer Hasan Dönmez „nicht gut in das Spiel“. Dennoch war die SG den Granheimerinnen spielerisch überlegen. Die „zahlreichen Chancen haben wir aber nur selten genutzt“, so Dönmez. Im Vergleich dazu konnte der SV Granheim eine sehr gute Chancenverwertung zu Tage legen. Vor allem in der zweiten Halbzeit habe man laut SVG-Trainer Reinhold Oßwald gut dagegen gehalten „Wir haben nicht aufgegeben und immer weiter gekämpft“, sagt Oßwald. Für beide Trainer ist das Unentschieden verdient gewesen.

Kreisliga: BSV Ennahofen – FC Inzigk./Vils./Eng.99 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 Selina Stark (56.), 1:1 Sarah Hanner (70.). – Im Duell der beiden Tabellennachbarn gibt es keinen Sieger. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, treffen beide Teams in der zweiten Halbzeit. Zwar war der BSV öfters vor dem Inzigker Tor, konnte die Chancen jedoch nicht verwerten.

SC Blönried II – SG Dettingen 0:0. – Im Duell zwischen dem Tabellenführer aus Dettingen und dem Tabellendritten aus Blönried II kommt die SG nicht über ein 0:0 hinaus. „Blönried hat in der Defensive dicht gemacht“, so SGD-Trainer Patrick Baier. Seine Mannschaft war zwar besser gewesen und habe Druck gemacht, doch habe man „zu viele Chancen liegen gelassen“. Trotzdem ist Baier zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.