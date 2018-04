SG Altheim dreht Regionenliga-Derby gegen Griesingen

Sowohl die Fußballerinnen des SV Granheim in der Verbandsliga als auch die des VfL Munderkingen in der Landesliga haben am Sonntag eine 0:3-Niederlage einstecken müssen. In der Regionenliga gewann die SG Altheim das Derby gegen die SG Griesingen. In der Bezirksliga punktete die SGM Munderkingen II/Unterstadion beim Tabellenschlusslicht Sigmaringen. Die SG Öpfingen verlor das Duell gegen den direkten Tabellennachbarn Unlingen. In der Kreisliga entschied die SG Dettingen das Derby in Ennahofen für sich.

Verbandsliga: TSV Lustnau – SV Granheim 3:0 (1:0). - Tore: 1:0, 3:0 Jennifer Dörner (5., 75.), 2:0 Katja Dierkes (47.). - Gleich zu Beginn des Spiels setzte der Tabellendritte aus Lustnau die Gäste aus Granheim massiv unter Druck und erzielte bereits in der fünften Minute das erste Tor. hielt das hohe Tempo jedoch nicht aufrecht, wodurch beide Mannschaften zu Chancen kamen und das Spiel laut SVG-Trainer Steffen Kemedinger „ausgeglichen wurde“. Nach der Halbzeitpause wollte Granheim dynamischer agieren, musste jedoch erneut in der anfänglichen Druckphase der Gastgeber bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff einen Treffer einstecken. „Man hat gemerkt, warum Lustnau in der Tabelle oben mitspielt“, so Kemedinger. Für ihn ging die Niederlage auf Grund der technisch und spielerisch besseren Leistung von Lustnau in Ordnung.

Landesliga: SC Unterzeil-Reichenhofen – VfL Munderkingen 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Sara Caesar (7.), 2:0 Zoe Weiß (38.), 3:0 Janina Seebauer (75.). - Die komplette erste Halbzeit hat die Mannschaft von VfL-Trainer Christian Zittrell nach dessen Aussage „verschlafen“. Drei Großchancen zum Ausgleich ließen die Gäste in den ersten 30. Minuten liegen. Erst nach Umstellungen im Spielsystem fand Munderkingen in der zweiten Halbzeit gegen den Tabellenzweiten besser ins Spiel. Aufgrund der ersten Halbzeit hat der VfL das Spiel laut Trainer Zittrell allerdings verdient verloren. Der VfL Munderkingen fiel in der Tabelle auf den zehnten Tabellenplatz zurück, was den erneut direkten Abstieg zur Folge hätte.

Regionenliga: SG Altheim – SG Griesingen 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 Mara Hornberger (24.), 1:1 Laura Stoll (73., FE), 2:1 Sandra Kottmann (77.), 3:1 Tanja Kottmann (89.). - Im Derby zwischen der SG Altheim und der SG Griesingen verlangten sich beide Teams einiges ab. Griesingen brachte eine sehr gute kämpferische Leistung auf den Platz und ließ den Tabellenführer aus Altheim nur schwer in das Spiel finden. Zwar war Altheim laut SGA-Trainer Gerhard Kottmann von Beginn an die „feldüberlegene Mannschaft“, tat sich aber vor allem vor dem Griesinger Tor schwer, da die Gäste in der „Defensive dicht machten“ und Altheim „wenig Zugriff aufs Tor“ ließen, sagt Kottmann. Schlüsselszene des Spiels war sowohl für Kottmann als auch für SGG-Trainer Alex Knapp der Elfmeter zum Ausgleichstreffer der SG Altheim. Danach erhöhte die Heimelf den Druck und entschied das Spiel in der Schlussphase für sich. Der SG Griesingen fehlten gegen Ende des Spiels die letzte „Kraft und Cleverness“, um die 1:0-Führung zu halten, sagte Knapp. Insgesamt habe die SG Altheim verdient gewonnen, so Griesingens Trainer.

Bezirksliga: SV Sigmaringen – SGM Munderkingen II/Unterstadion 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Emma Kleiner (61.), 1:1 Patricia Geiselhart (63.). - Munderkingen II/Unterstadion tat sich im Spiel gegen den Tabellenletzten aus Sigmaringen schwer. Nach dem für VfL-Trainer Christian Zittrell gerechten Führungstreffer der Heimelf habe sich sein Team mit einer „starken kämpferischen Leistung“ den Ausgleich erarbeitet, so Zittrell. Für ihn war der Punktgewinn „eher glücklich“, da seine Mannschaft nicht gut gespielt habe.

SV Unlingen – SG Öpfingen 3:1 (1:1). - 1:0 Lisa Hampel (6.), 1:1 Sina Füller (34.), 2:1, 3:1 Chantal Fath (52., 90.). - Trotz „deutlicher Überlegenheit“ ging Öpfingen im Spiel gegen deren direkten Tabellennachbarn Unlingen leer aus. Für SGÖ-Trainer Hasan Dönmez war es „ein Spiel auf ein Tor“, dennoch kam sein Team über mehrere Latten- und Pfostentreffer nicht hinaus. In der zweiten Halbzeit spielte Unlingen defensiv, brachte die SG über Konter in Bredouille und setzte die entscheidenden Treffer. „Wir haben spielerisch überragend gespielt, nur am Abschluss hat es gehapert“, sagte Dönmez.

FV Weithart – SV Granheim II. Das Spiel wurde abgesagt.

Kreisliga: BSV Ennahofen – SG Dettingen 0:3 (0:3). - Tore: 0:1 Nina Auburger (14.), 0:2 Verena Richter (21.), 0:3 Annika Barth (45.). - Der Tabellenführer aus Dettingen startete laut SGD-Trainer Patrick Baier gut ins Spiel. Ein Foulelfmeter in der zweiten Minute hielt BSV Torhüterin Julia Rieder. Dettingen dominierte in der ersten Halbzeit und setzte spielerisch Akzente, während der BSV in dieser Phase des Spiels nur wenig Torgefahr ausstrahlte. In der zweiten Halbzeit war die Partie laut Baier ausgeglichen. Beide Teams zeigten nun ordentliche Leistungen. Weitere Tore gab es jedoch auf beiden Seiten nicht mehr. Durch den Sieg kam Dettingen dem Ziel der Meisterschaft einen weiteren Schritt näher.