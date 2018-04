SG Altheim behauptet den ersten Platz

Sowohl für die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Granheim als auch für den Landesligisten VfL Munderkingen ist im jeweiligen Nachholspiel am Osterwochenende nicht mehr als ein Punkt drin gewesen. In der Regionenliga verteidigte die SG Altheim mit einem Sieg ihre Position an der Tabellenspitze. In der Kreisliga musste sich der BSV Ennahofen mit 0:2 geschlagen geben.

Verbandsliga: SV Granheim – SV Musbach 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Theresa Graf (60., ET), 1:1 Theresa Graf (73.). - Granheim startete gut ins Spiel gegen den Tabellennachbarn Musbach. Bereits in den ersten 15 Minuten spielte sich der Gastgeber laut SVG-Trainer Steffen Kemedinger durch Pässe in die Spitze gute Torchancen heraus. Danach verflachte die Partie und es gab ein „Hin-und-Her-Gespiele im Mittelfeld“. Die zweite Halbzeit begann, wie die erste Halbzeit geendet hatte. Obwohl Granheim nicht am Drücker war, ging das Team durch ein Eigentor von Musbachs Theresa Graf in Führung. 13 Minuten später glich Musbach genauso überraschend in der 73. Minute wieder aus, diesmal traf Theresa Graf ins gegnerische Tor. Aus Sicht von Kemedinger war das Ergebnis gerecht, da beide Mannschaften „definitiv keine gute Leistung gezeigt haben“.

VfL Munderkingen – Spvgg Berneck/Zwerenberg 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Sarah Ungericht (40.), 1:1 Verena Schrode (65., FE). - Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Berneck den Munderkingerinnen „in allen Belangen überlegen“, sagte VfL-Trainer Christian Zittrell. Seine Mannschaft sei nicht gut ins Spiel gekommen und habe insgesamt „schlecht gespielt“. Berneck war sowohl spielerisch als auch technisch stärker. Dass die Partie 1:1 ausging, „war glücklich für uns“, sagte Zittrell, der mit dem Punkgewinn mehr als zufrieden war.

Regionenliga: SG Altheim – SV Unterjesingen 5:2 (1:1). - Tore: 1:0, 2:1 Angela Hospach (16., 52.), 1:1 Annkatrin Herbst (33.), 3:1, 5:2 Tanja Kottmann (62., 90.), 4:1 Isabell Kammerer (76.), 4:2 Thao Vo (86.). - Bis zum Ausgleichstreffer in der 33. Minute war es aus Sicht von Trainer Gerhard Kottmann ein Spiel „nur auf ein Tor“ – auf das der Gäste. Seine Mannschaft habe sich viele Chancen erarbeitet, davon jedoch viele vergeben. Der Ausgleichstreffer brachte die SG Altheim „kurzzeitig ins Schwanken“. Erst nach der Halbzeitpause war die Mannschaft um Kottmann nicht mehr zu stoppen und den Gästen aus Unterjesingen überlegen. Mit dem „verdienten Sieg“ bleibt die SG Altheim an der Tabellenspitze.

Kreisliga: FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – BSV Ennahofen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Janina Götz (21.), 2:0 Julia Rieder (89.). - Der mit „knapp besetztem Kader“ angtetretene BSV fand auf dem schwer zu bespielenden Platz nur schlecht in die Partie. BSV-Trainer Gerhard Geprägs räumte ein, dass der Gastgeber seiner Mannschaft „in allen Belangen überlegen“ war. „Zufrieden kann man mit dieser Leistung nicht sein“, sagte Geprägs. Sowohl läuferisch als auch spielerisch setzte der BSV im Nachholspiel gegen den Tabellennachbarn keine Akzente.